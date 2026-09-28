これもスターの宿命か…。ドジャース・大谷翔平投手（３２）のナ・リーグＭＶＰ受賞が絶望的となり、海外のメディアからは厳しい論調も散見されるようになっている。

今季は大谷にしかできない投打の二刀流でシーズンをフルに戦う算段で、開幕前から４年連続のＭＶＰが確実視されていた。投手としては７月上旬まで１４試合に先発し、８勝２敗、防御率１・７９と圧巻の成績を残したが、左ヒザの炎症から打者専念となり、コンディションの悪化で今月は１５日間の負傷者リストにも入った。それでも２６日（日本時間２７日）終了時で打者として打率２割７分５厘、３０本塁打、８１打点、ＯＰＳ０・８９０。山あり谷ありのレギュラーシーズンとなった。

ただ、リーグではカブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）が大ブレーク。全１６１試合に出場して４５本塁打、４１盗塁で２０２４年の大谷に次いで史上７人目の「４０-４０」を達成した。ＰＣＡにとって初の栄冠が確実視され、大谷の偉業はついに途絶える公算が高まっている。

こうした状況下、韓国メディア「スターニュース」は「大谷の時代は終わった！」と題してＰＣＡの活躍ぶりと対比。「大谷はＭＶＰの歴史でも類を見ない道を歩んできた。２０２３年にエンゼルス所属としてア・リーグＭＶＰを受賞した後、ドジャースに移籍して２４年と２５年はナ・リーグＭＶＰを獲得した。リーグを移りながら３年連続のＭＶＰ。今年も受賞すれば４年連続という前例のない快進撃を続けることができた。しかし、ＰＣＡが４５本塁打、４１盗塁とトップクラスの中堅手として守備でもカブスをポストシーズンに導いたことで、大谷の独走態勢に終止符が打たれる可能性が高まった」と伝えた。

大谷の人気は日米にとどまらず世界に広がっている。今季のユニホームの売り上げが史上初めて４年連続でメジャー全体１位になったと２５日（同２６日）に発表されたばかり。常に注目を集めるだけに快挙だけでなく、苦境も取り上げられるのも大谷ならではといえそうだ。