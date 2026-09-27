『豊臣兄弟！』クライマックスに向けタイトルバックをリニューアル 華美＆派手なシーンがマシマシに
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）のタイトルバックが、9月27日放送の第37回よりリニューアルされた。冒頭に回想シーンが入ったほか、華美で派手なシーンが増えている。
【写真】兄弟のこれまでにグッとくる 『豊臣兄弟！』新タイトルバック場面写真
タイトルバックを手がけた神崎峰人と山田裕太郎は、リニューアルにあたっての構想を「放送当初よりも『豊臣兄弟！』の認知がされてきた時期だからこそ、クライマックスに向けて冒頭に回想シーンを入れたいとまず思いました。そして兄弟とリンクするように少しずつ華美で派手なシーンを増やしました」と説明。
デザインの創意工夫については「全部で15カット程度マイナーチェンジしています。秀長の成長、秀吉との関係性の変化に合わせてデザインを考えました。放送当初よりも兄弟と関係の強い登場人物のエッセンスも多く入っています」と述べた。
さらに、リニューアルに込めた思いを「『豊臣兄弟！』本編は、多幸感に満ちた空気で戦乱の時代を独自に描かれていました。タイトルバックのクライマックスでもその雰囲気を引き継げたらなと思いました。パッと見てわかる変化と何度もご覧いただき楽しめる変化を組み合わせてあるので、ぜひお楽しみください」としている。
演出の酒井悠ディレクターは「監督の神崎さん、山田さんは『これまでの放送の積み重ねがあったからこそ表現できる兄弟ふたりの佇（たたず）まいを残したい』と今回のリニューアルの制作に臨んでくださいました。撮影現場でも、1年以上に渡って秀長・秀吉役を演じ続けてきた心境や、これから迎える最終章に向けての思いを丁寧に聴き取りながら、大切な瞬間を何とかすくい取ろうと兄弟に向き合っていた姿が印象的でした。前回よりさらに華やかで画面の隅々まで工夫が凝らされた映像のなかに、『豊臣兄弟！』を見ていると感じられる“兄弟らしさ”が宿っているのを感じていただけるのではと思います。いよいよ物語も最終章へと差し掛かっていきます。今後の展開とともに、この映像もお楽しみいただければ幸いです」とメッセージを寄せた。
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
【写真】兄弟のこれまでにグッとくる 『豊臣兄弟！』新タイトルバック場面写真
タイトルバックを手がけた神崎峰人と山田裕太郎は、リニューアルにあたっての構想を「放送当初よりも『豊臣兄弟！』の認知がされてきた時期だからこそ、クライマックスに向けて冒頭に回想シーンを入れたいとまず思いました。そして兄弟とリンクするように少しずつ華美で派手なシーンを増やしました」と説明。
さらに、リニューアルに込めた思いを「『豊臣兄弟！』本編は、多幸感に満ちた空気で戦乱の時代を独自に描かれていました。タイトルバックのクライマックスでもその雰囲気を引き継げたらなと思いました。パッと見てわかる変化と何度もご覧いただき楽しめる変化を組み合わせてあるので、ぜひお楽しみください」としている。
演出の酒井悠ディレクターは「監督の神崎さん、山田さんは『これまでの放送の積み重ねがあったからこそ表現できる兄弟ふたりの佇（たたず）まいを残したい』と今回のリニューアルの制作に臨んでくださいました。撮影現場でも、1年以上に渡って秀長・秀吉役を演じ続けてきた心境や、これから迎える最終章に向けての思いを丁寧に聴き取りながら、大切な瞬間を何とかすくい取ろうと兄弟に向き合っていた姿が印象的でした。前回よりさらに華やかで画面の隅々まで工夫が凝らされた映像のなかに、『豊臣兄弟！』を見ていると感じられる“兄弟らしさ”が宿っているのを感じていただけるのではと思います。いよいよ物語も最終章へと差し掛かっていきます。今後の展開とともに、この映像もお楽しみいただければ幸いです」とメッセージを寄せた。
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。