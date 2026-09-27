◇IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 同級1位・西田凌佑《12回戦》同級2位サム・グッドマン（2026年9月27日 トヨタアリーナ東京）

IBF世界スーパーバンタム級2位サム・グッドマン（27＝オーストラリア）が同級1位で元IBF世界バンタム級王者の西田凌佑（30＝六島）と激突。判定勝利でIBF世界スーパーバンタム級暫定王座を獲得した。

「尚弥から逃げた男」は“三度目の正直”で日本のリングに上がって強さを証明した。

入場からスタンドの一角占めたグッドマンの応援団が立ち上がって大声援をおくった。1Rから圧力をかけながら接近戦で戦った。2R以降も手数を多く出して近距離で打ち合った。

6R、7Rは距離を離して戦った。8Rは再び額を合わせるほどの超接近戦で戦うと、グッドマンはバッティングの反則で1点減点、西田はローブローによる反則で1点減点を与えられた。

終盤戦に入っても、フィジカルの強さを活かして接近戦で打ち負けなかった。10Rには再び西田のローブローで1点減点となった。12R戦い抜くと手を挙げて勝利を確信。114-111、116-109、115-110の判定3ー0で勝利を飾った

試合直後には「勝つことができましたが、ここまでの道のりは簡単なものではなかった」と仲間に感謝した。

そして「世界王者になったけど止まるわけにはいかない。日本には戦い相手がいる。相手がモンスターでも誰でもかかってこいって感じ。また戻って来て日本で試合をしたい」と宣言した。

グッドマンといえば、井上尚弥（大橋）との対戦を2度もドタキャンしたことで有名だ。24年12月にスーパーパンタム級4団体統一王者の尚弥に挑戦することが決まっていたが、左目上のカットを理由にキャンセル。翌25年1月にスライドされた試合も同じ理由でキャンセルした。世間からは「尚弥から逃げた男」という声も上がっていた。

来日は、24年5月の尚弥-ルイス・ネリ戦を東京ドームで視察して以来2度目。井上戦が2度流れて以降の日々を「ジェットコースターみたいに山あり谷ありだった」と振り返った。100万ドル（約1億6000万円）とも言われた尚弥戦のファイトマネーを見込み、家を購入。しかし試合が実現せず報酬を得られなかったことで、住宅ローンの返済やチームへの支払いなど経済的にも苦しい時期を経験した。

それでも苦境を乗り越え、再び世界王座へのチャンスをつかんだ。グッドマンにとって、“三度目の正直”で日本のリングに立つ機会が訪れた。「体調はいい。トレーニングキャンプもかなり良かったし、かなり良いコンディションにもっていけた。西田はかなりトリッキーな選手だけど、準備はできている」と最高のコンディションで臨んだ。

「夢見ていた世界王座にあとわずかに迫った。チームの夢でもあるので、作戦をやり抜いてチャンスを必ずものにする。最後に手を上がられるのは俺。勝つのは間違いない」という自信の言葉通り、元世界王者の西田を下して世界ベルトを獲得した。