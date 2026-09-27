パパさんがお風呂に入っていたらワンコがやってきたので、「入りたい？おいで」と声をかけたら…。ワンコの愛おしい反応やその後のやり取りが話題になり、投稿は記事執筆時点で9万2000回再生を突破。「可愛くて笑ってしまう」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：入浴中、犬がお風呂場を覗きにきたので『一緒に入りたい？』と声をかけた結果…あまりに愛おしい反応】

「一緒にお風呂に入りたい？」と聞いたら…

YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」に投稿されたのは、パグの「ぷぅ」ちゃんのパパさんに対する愛を感じる光景です。この日、パパさんが少しだけドアを開けた状態でお風呂に入っていたら、ぷぅちゃんがじーっと覗いてきたそう。

なかなかその場から去ろうとしないので、「ぷぅも入りたい？」と聞いてみるパパさん。最初は「え、いいの？」と遠慮していたぷぅちゃんですが、「おいで」と呼んだらお風呂場に入ってきたとか。

ワンコの愛おしすぎる反応

そしてぷぅちゃんは「ブウブウ～」と歓喜の声を上げながらくるりと回ったり、浴槽のフチにつかまって立ったりして大はしゃぎ！パパさんのそばにいられることが、よほど嬉しいのでしょう。愛おしすぎる反応に、思わず頬が緩みます。

ぷぅちゃんは「わたしも湯船に浸かりたいな～」とお目目でアピールしてきたそうですが、このあと他のご家族もお風呂に入るため、今日は我慢して湯船のフタの上で過ごしてもらうことに。

するとぷぅちゃんはムッとしたお顔でパパさんを見つめたり、「ブゥーッ」と鳴いたりして不満をアピール。そして最終的にはいじけて、「もういい！」とお風呂場から出て行ってしまったとか。

待ちくたびれて激怒！

一度立ち去りかけたぷぅちゃんですが、すぐにお風呂場の前に戻ってきたそう。そしてその後はウロチョロしながら、パパさんが上がるのを待っていてくれたとか。しかししばらくするとぷぅちゃんの姿が見えなくなったので、「ご飯でも食べに行ったのかな」と思っていたら…？

なんとぷぅちゃんがダッシュで戻ってきて「ブゥーッ」と鳴き、「まだ～？お風呂長いな！」と激怒したとか。パパさんが大好きだからこそ、喜んだりいじけたり怒ったり感情がコロコロ変わって忙しいぷぅちゃん。その可愛すぎる姿は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛いすぎるｗ」「唐突に怒り出して笑う」「どんだけ相思相愛なんだよぉ～」「ニヤニヤしながら見てしまった」といったコメントが寄せられています。

ぷぅちゃんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。