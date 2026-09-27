卓球の宇田幸矢（25）が愛知・名古屋アジア大会の男子団体決勝に出場できなかった理由が肩の手術のためだったと27日、自身のXで明かした。

24日に日本は中国を3-2で破って66年バンコク大会以来60年ぶりの金メダルを獲得した。しかし、その場に宇田の姿はなかった。

宇田はこの日、自身のXで「ファンの皆様へご報告」とし「アジア競技大会の男子団体の決勝戦を最後までチームと一緒に戦えなかったことについて書きました。読んでいただけたらと思います」として、文書の画像を投稿した。

文書には「アジア競技大会男子団体の決勝戦の場に立つことができず、ご心配をおかけしました」とし「7月のブラジルでの大会から肩に違和感と痛みを感じ始め、試合を重ねる中で、8月のスウェーデンでの大会では痛みがかなり強くなりました。帰国後も治療を続けてきましたが、改善が見られず、手術を受けることになりました」と肩を負傷していたことを明かした。

「手術の日程が決勝戦と重なり、最後までチームと共に戦えなかったことを、僕自身とても悔しく思っています」と、不在だった理由と心境をつづった。「応援してくださった皆さんにも、ご心配をおかけして申し訳ありません」と謝罪の言葉も記した。

現在は「おかげさまで手術は無事に終わり、すでに退院しました」とし「支えてくださった皆さん、温かいメッセージを送ってくださった皆さん、本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。

今後については「これから約1カ月間リハビリに取り組み、11月から練習を再開する予定です」とし「来年1月には万全の状態でプレーし、さらに強くなった姿を皆さんにお見せできるよう、一歩ずつ取り組んでいきます」と誓った。

そして「これからの成長を温かく見守っていただけたらうれしいです。引き続き応援の程よろしくお願い致します」と呼びかけた。