やす子、かわいすぎる“家族”を紹介「家族になれて幸せですね」 千葉への移住も報告
タレントのやす子が26日にXを更新。かわいすぎる“家族”を紹介しつつ、千葉への移住を報告した。
【写真】やす子、可愛すぎる新しい“家族”
やす子は投稿の中で「実は千葉に移住して保護猫9匹飼ってました！」と報告。続けて「ということで猫紹介!!」と1匹目のハッピーちゃんの写真を公開。
さらにやす子は「名前の由来は見てるとハッピーになるから」と明かししつつハッピーちゃんについて「年齢不詳 オス 白靴下」と説明。さらに「超甘えん坊 抱っこ大嫌い 食いしん坊 誰とでも仲良しで女子に優しい 飼い主さんが飼えなくなり保護猫施設へ」と紹介している。
やす子が迎えた新しい家族に、ファンからは「お口のまわりの模様もかわいいー!!」「びっくりしました！！！素敵な家族が増えてたのですね」「やす子さんと家族になれて猫ちゃん達は幸せですね」「みんなで幸せにねー」などの声が集まっている。
■やす子（やすこ）
1998年9月2日生まれ、山口県宇部市出身。『24時間テレビ47』ではチャリティーマラソンランナーを務めた。趣味は、ギター、読書、ガムテープで迷彩柄を作成、お絵描き。お笑いタレントと並行しながら予備自衛官としても活動している。
引用：「やす子」X（@yasuko_sma）
【写真】やす子、可愛すぎる新しい“家族”
やす子は投稿の中で「実は千葉に移住して保護猫9匹飼ってました！」と報告。続けて「ということで猫紹介!!」と1匹目のハッピーちゃんの写真を公開。
さらにやす子は「名前の由来は見てるとハッピーになるから」と明かししつつハッピーちゃんについて「年齢不詳 オス 白靴下」と説明。さらに「超甘えん坊 抱っこ大嫌い 食いしん坊 誰とでも仲良しで女子に優しい 飼い主さんが飼えなくなり保護猫施設へ」と紹介している。
■やす子（やすこ）
1998年9月2日生まれ、山口県宇部市出身。『24時間テレビ47』ではチャリティーマラソンランナーを務めた。趣味は、ギター、読書、ガムテープで迷彩柄を作成、お絵描き。お笑いタレントと並行しながら予備自衛官としても活動している。
引用：「やす子」X（@yasuko_sma）