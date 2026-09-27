伊藤あさひ＆武藤潤『ふったらどしゃぶり メロウレイン』ポスター2種解禁 追加キャストに中村ゆりか、和田雅成、水野真紀ら
伊藤あさひと武藤潤（原因は自分にある。）がダブル主演し、11月5日よりMBSほかにて順次放送スタートするドラマ『ふったらどしゃぶり メロウレイン』の新キャストとして水野真紀、和田雅成、中村ゆりか、またシーズン1からの続投キャストとして北村優衣、見津賢の出演が発表された。併せて、2種類のポスタービジュアルが解禁となった。
【写真】キス寸前！ 伊藤あさひ＆武藤潤、ポスタービジュアル
本作は、大人の愛と性に迫った一穂ミチのBL代表作『ふったらどしゃぶり When it rains， it pours』を原作に、昨年1月にシーズン1が放送されたドラマ『ふったらどしゃぶり』の続編。
一通の間違いメールがきっかけで、お互いの“性の悩み”を共有し合っていた萩原一顕（武藤潤）と半井整（伊藤あさひ）。衝動的に身体を重ねたふたりは、それぞれのパートナーとの別れを経て、ついに互いの想いを確かめ合った-。
あれから4ヵ月。大阪出向から帰ってきた一顕は、一人暮らしを始めた整の新居を訪れ、ついにふたりは“恋人同士”として結ばれる。二人で囲む食卓、何気ない会話-愛おしくもどこかすれ違う日常の中で、一顕が抱える元恋人への思いや、整が募らせる小さな嫉妬、そして互いの家族との関係や過去の記憶が、静かにふたりの心を揺らしていく。
新キャストとして、一顕（武藤潤）の母親で、家族の幸せを願うあまり自身の価値観を押し付けて一顕と衝突してしまう萩原翔子役に水野真紀、冷静で弟思いな性格ゆえに、家族の価値観に悩む一顕を心配し助言を送る兄・萩原一照役に和田雅成が決定。また、伊坂堂総務部の社員で同期の整（伊藤あさひ）に密かに憧れを抱く新婚の同僚・霧生冴衣役に中村ゆりかが扮する。
さらにシーズン1から継続のキャストとして、会社のムードメーカーで周囲の恋模様や人間関係の変化に鋭く気づく営業部の同僚・篠宮成を北村優衣、整の大学時代からの良き理解者であり、一顕とも気さくに打ち解けながら不器用な2人の架け橋となる平岩拓を見津賢が演じる。
ドラマ特区『ふったらどしゃぶり メロウレイン』は、MBSにて11月5日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて11月5日より毎週木曜23時30分、チバテレにて11月6日より毎週金曜23時、テレ玉にて11月11日より毎週水曜24時30分、とちテレにて11月12日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜24時放送。
※新キャスト＆続投キャストのコメント全文は以下の通り。
＜新キャスト＆続投キャストコメント＞
■水野真紀
『ふったらどしゃぶり』の透明感あふれる世界観に魅了されていたひとりとして、続編『メロウレイン』のお話をいただいた時は本当に胸が高鳴りました。演じる一顕の母・翔子の出演シーンは限られていますが、一顕へ、そしてご覧いただく皆様へ深いリアルな問いを投げかける大切な存在です。様々な愛の形、そして人を真っすぐに想う気持ちの尊さが、世代を超えて多くの方へ届くことを心から願っております。
■和田雅成
このドラマの存在を元々知っていたので、とても光栄でした。顔を知らないと本音を言えるのに、顔を知っていると言えない。
このリアルが本当に刺さりました。
自分のクランクアップの日に雨が降っていてこの作品の仲間になれたような気がしてとても嬉しかったです。
■中村ゆりか
出演のお話をいただいた時は、素直にとても嬉しかったです。
脚本を読んで、人を想う気持ちのあたたかさや、だからこそ生まれる不器用さがすごく愛おしい作品だなと感じました。私もその世界に自然に溶け込みながら、大切に演じられたらと思っています。
ぜひ楽しみにしていてください！
■北村優衣
待ってました続編！また一顕と整の不器用で愛らしい恋模様が見られること、そして再び成ちゃんを演じられること、とても嬉しいです。
今回のメロウレインは、私的にキュンとする要素が多くて、にやにやしながら台本読んでました。相変わらずそんな2人の関係なんて何も知らない成ちゃんですが、続編でも2人といい距離感でいい同期やってます。ぜひとも楽しみにしていただけたら嬉しいです！
■見津賢
続編でメロウレイン、ありがとうございます。
なんとなくドラマも続きやるかな～と思っていたので驚きよりまた呼んでもらえて嬉しい～という気持ちです。
ぼく、個人的に平岩という役に愛着があったので。
あれからの整と一顕の物語の中に、エッセンスとして平岩の存在を感じてもらえたら嬉しいです。本当にいい奴じゃないですか、平岩って！
【写真】キス寸前！ 伊藤あさひ＆武藤潤、ポスタービジュアル
本作は、大人の愛と性に迫った一穂ミチのBL代表作『ふったらどしゃぶり When it rains， it pours』を原作に、昨年1月にシーズン1が放送されたドラマ『ふったらどしゃぶり』の続編。
あれから4ヵ月。大阪出向から帰ってきた一顕は、一人暮らしを始めた整の新居を訪れ、ついにふたりは“恋人同士”として結ばれる。二人で囲む食卓、何気ない会話-愛おしくもどこかすれ違う日常の中で、一顕が抱える元恋人への思いや、整が募らせる小さな嫉妬、そして互いの家族との関係や過去の記憶が、静かにふたりの心を揺らしていく。
新キャストとして、一顕（武藤潤）の母親で、家族の幸せを願うあまり自身の価値観を押し付けて一顕と衝突してしまう萩原翔子役に水野真紀、冷静で弟思いな性格ゆえに、家族の価値観に悩む一顕を心配し助言を送る兄・萩原一照役に和田雅成が決定。また、伊坂堂総務部の社員で同期の整（伊藤あさひ）に密かに憧れを抱く新婚の同僚・霧生冴衣役に中村ゆりかが扮する。
さらにシーズン1から継続のキャストとして、会社のムードメーカーで周囲の恋模様や人間関係の変化に鋭く気づく営業部の同僚・篠宮成を北村優衣、整の大学時代からの良き理解者であり、一顕とも気さくに打ち解けながら不器用な2人の架け橋となる平岩拓を見津賢が演じる。
ドラマ特区『ふったらどしゃぶり メロウレイン』は、MBSにて11月5日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて11月5日より毎週木曜23時30分、チバテレにて11月6日より毎週金曜23時、テレ玉にて11月11日より毎週水曜24時30分、とちテレにて11月12日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜24時放送。
※新キャスト＆続投キャストのコメント全文は以下の通り。
＜新キャスト＆続投キャストコメント＞
■水野真紀
『ふったらどしゃぶり』の透明感あふれる世界観に魅了されていたひとりとして、続編『メロウレイン』のお話をいただいた時は本当に胸が高鳴りました。演じる一顕の母・翔子の出演シーンは限られていますが、一顕へ、そしてご覧いただく皆様へ深いリアルな問いを投げかける大切な存在です。様々な愛の形、そして人を真っすぐに想う気持ちの尊さが、世代を超えて多くの方へ届くことを心から願っております。
■和田雅成
このドラマの存在を元々知っていたので、とても光栄でした。顔を知らないと本音を言えるのに、顔を知っていると言えない。
このリアルが本当に刺さりました。
自分のクランクアップの日に雨が降っていてこの作品の仲間になれたような気がしてとても嬉しかったです。
■中村ゆりか
出演のお話をいただいた時は、素直にとても嬉しかったです。
脚本を読んで、人を想う気持ちのあたたかさや、だからこそ生まれる不器用さがすごく愛おしい作品だなと感じました。私もその世界に自然に溶け込みながら、大切に演じられたらと思っています。
ぜひ楽しみにしていてください！
■北村優衣
待ってました続編！また一顕と整の不器用で愛らしい恋模様が見られること、そして再び成ちゃんを演じられること、とても嬉しいです。
今回のメロウレインは、私的にキュンとする要素が多くて、にやにやしながら台本読んでました。相変わらずそんな2人の関係なんて何も知らない成ちゃんですが、続編でも2人といい距離感でいい同期やってます。ぜひとも楽しみにしていただけたら嬉しいです！
■見津賢
続編でメロウレイン、ありがとうございます。
なんとなくドラマも続きやるかな～と思っていたので驚きよりまた呼んでもらえて嬉しい～という気持ちです。
ぼく、個人的に平岩という役に愛着があったので。
あれからの整と一顕の物語の中に、エッセンスとして平岩の存在を感じてもらえたら嬉しいです。本当にいい奴じゃないですか、平岩って！