ホロライブ・兎田ぺこら、季節感たっぷりな料理配信に反響「かなりの大作」「めちゃくちゃ美味そうだった」
「ホロライブ」所属VTuber・兎田ぺこらさんが、27日までにチャンネルで料理配信を実施。秋らしい料理作りに挑戦し、反響が集まっている。
【動画】ぺこらさん作の美味しそうな月見バーガー（1：43：57ごろ）
定期的に手料理を配信しているぺこらさんが今回挑戦した料理は、月見バーガー＆鳥の巣ポテトフライ。スライサーや包丁を使う危なっかしい手つきに先輩・ときのそらさんが「こわい」とコメントしたり、指示ばかり送ってくるリスナーとバトルしたりと、終始わちゃわちゃした配信だったが、約2時間ほどかけて2品が完成。
実食シーンでは「美味い！頑張って作ってよかった」「これをぺこらは2時間弱で作れます。嫁にしたいランキングナンバーワン！」と、その味を絶賛していた。
この配信にファンからは「てんやわんやしてても最終的に毎回うまそう」「かなりの大作」「めちゃくちゃ美味そうだった」「人の料理見てるのって何でこんなこわいんだろw」などの反応が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】ぺこらさん作の美味しそうな月見バーガー（1：43：57ごろ）
定期的に手料理を配信しているぺこらさんが今回挑戦した料理は、月見バーガー＆鳥の巣ポテトフライ。スライサーや包丁を使う危なっかしい手つきに先輩・ときのそらさんが「こわい」とコメントしたり、指示ばかり送ってくるリスナーとバトルしたりと、終始わちゃわちゃした配信だったが、約2時間ほどかけて2品が完成。
この配信にファンからは「てんやわんやしてても最終的に毎回うまそう」「かなりの大作」「めちゃくちゃ美味そうだった」「人の料理見てるのって何でこんなこわいんだろw」などの反応が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」