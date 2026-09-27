柏木由紀子78歳、爽やかブルーのニットコーデに反響「ベストの形がオシャレ」「空の色とマッチして素敵」
女優の柏木由紀子が26日までにInstagramを更新。爽やかなニットコーデを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】愛犬と散歩中の柏木由紀子（ほか4枚）
柏木が披露したのは愛犬との2ショット。写真にはZARAのニットベストにユニクロのインナー、Citizens of Humanityのデニムパンツにエルメスのスカーフを合わせたコーディネートが収められている。
スカイブルーのニットベストとインナーで爽やかさを演出した装いに、ファンからは「本当にオシャレです」「ベストの形がオシャレ」「空の色とマッチして素敵」「明るめで爽やか」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】愛犬と散歩中の柏木由紀子（ほか4枚）
柏木が披露したのは愛犬との2ショット。写真にはZARAのニットベストにユニクロのインナー、Citizens of Humanityのデニムパンツにエルメスのスカーフを合わせたコーディネートが収められている。
スカイブルーのニットベストとインナーで爽やかさを演出した装いに、ファンからは「本当にオシャレです」「ベストの形がオシャレ」「空の色とマッチして素敵」「明るめで爽やか」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）