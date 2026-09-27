手塚治虫（写真＝Mutaito890／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）、水木しげる（写真＝AFP／時事通信フォト​）

■多忙でも10時間睡眠を守った水木しげる

現代人--中でも漫画家など締切に追われる職業の人は、どうしても睡眠が不足しがちだ。

しかし2015年に亡くなった水木しげるは、どんなに忙しくとも必ず1日10時間は眠っていたという。氏がこのことを手塚治虫と石ノ森章太郎に話したところ、そりゃ羨ましい、自分たちは2日も3日も徹夜だ、とバカにしたように返されたそうだ。

だが結果として、手塚・石ノ森はいずれも60歳で早逝し、水木は93歳の天寿を全うした。

「忙しくてろくに寝ていない」と、なぜか自慢げに言う人は多いが、睡眠時間と共に実は自分の寿命をも削っていることを胸に刻むべきだろう。

しかし、動物が睡眠を必要とするのは実に不思議なことだ。活動可能な時間は大いに減るし、寝込みを敵に襲われるリスクも大きい。にもかかわらず、眠らない動物は進化の歴史を勝ち抜けなかった。イルカなどには脳が半分ずつ交互に眠るものがいるし、空を飛びながら眠る渡り鳥さえも存在する。

■脳の老廃物は睡眠によって流れる

こうまでして睡眠が必要な理由は、いろいろいわれている。もちろん脳の休息時間でもあるし、起きている間に得た情報を整理し、脳内に定着させてゆく時間でもある。動物が生き抜くためには、こうした作用が不可欠なのだ。そして最近、睡眠の新たな効能が発見された。

どうやら睡眠は、脳内の清掃時間でもあるらしいのだ。眠っている間に一部の脳細胞が縮んで隙間ができ、ここから老廃物が流れ出してゆくのだという。睡眠不足はアルツハイマー型認知症のリスクを高めることが報告されていたが、脳内に老廃物が蓄積するせいと考えれば辻褄は合う。

どうも恐ろしい話だ。では、どのくらい眠ればよいのだろうか。

写真＝iStock.com／y-studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio

■睡眠不足をごまかす方法は存在しない

睡眠学の権威である柳沢正史教授によれば、成人では1日7時間眠ることが必要であり、短時間の睡眠でごまかす方法は残念ながら存在しないのだという。筆者の場合は5時間程度寝ると目が覚めてしまい、7時間はどうしても眠れないと思っていた。

しかし、先日たまたま運動した日にはぐっすりと7時間寝てしまい、頭も1日すっきり冴えて仕事の効率も上がったと感じた。何のことはない、単なる運動不足であったらしい。十分な運動と睡眠の時間を確保するのは、現代人にとってなかなか難しいことではあるが、健康と能率向上のために試してみる価値は十分にありそうだ。

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■半世紀で200倍に増えた100歳以上

厚生労働省は毎年老人の日に、100歳になった人に記念品として銀杯を贈っている。しかしこの杯は、2016年に純銀製から銀メッキに変更されることとなった。理由は単純、対象者が増えすぎたのだ。この制度が始まった1963年には、100歳到達者は全国でわずか153人に過ぎなかった。しかし2018年には、なんと3万2241人が節目の日を迎えている。百寿者は、半世紀余りで200倍以上にも増えたわけだ。

となると、この先も寿命は延び続け、やがて人間は130歳、150歳と生きられるようになるのだろうか。最近の研究によれば、残念ながらそううまくいきそうにはないらしい。

20世紀には、医学の進歩や衛生環境の改善などにより、先進国の平均寿命は大幅に延びた。しかし近年、この向上のペースには翳りが見えつつある。米国の研究者ヤン・ファイフによれば、最高寿命もどうやら1990年代で頭打ちになっているという。

20世紀初頭の世界最高齢記録は110歳だったが、これが115歳に達したのは1986年になってからだ。その後、ジャンヌ・カルマンが122歳に達したが、この数字には疑義を投げかける研究者もいる。21世紀に入ってからは、日本の田中カ子(かね)の119歳107日が最高齢記録となっている。

■医学が進化しても寿命には限界がある

またファイフは、100歳人口は大幅に増えているが、105歳に到達する人はほとんど増えていないことも指摘している。要するに、寿命は全体に底上げされているが、上限は厳然として存在するということだ。彼らは統計データから、人間の寿命の限界は115歳付近だと推定している。

実際、118歳を迎えた人は、先のカルマンを含めても歴代で僅か4人に過ぎない。データを見る限り、このあたりが一つの限界であるのは間違いないだろう。

では今後の進歩により、この上限が変わる可能性はあるのだろうか？ファイフはこれにも否定的だ。

寿命が単一の原因で決まるのであれば、その仕組みに手を加えることで寿命が延びる可能性もあるだろう。だが寿命は、どうやらもっと複雑な要因が絡み合って決まるらしい。であれば今後の長寿研究は、寿命の上限を延ばすことではなく、与えられた期間をよりよく生きることに振り向けられるべきだろう。

人生百年時代、考えるべきことは多そうだ。

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佐藤 健太郎（さとう・けんたろう）

サイエンスライター

1970年、兵庫県生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。医薬品メーカーの研究職等を経て、2020年8月現在はサイエンスライター。2010年、『医薬品クライシス』（新潮新書）で科学ジャーナリスト賞受賞。著書に『炭素文明論』（新潮選書）『世界史を変えた新素材』（新潮選書）など。

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（サイエンスライター 佐藤 健太郎）