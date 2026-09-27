松嶋菜々子、高橋メアリージュン、宇梶剛士らが『GTO』クランクアップ「とても幸せな時間でした」
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）にて、松嶋菜々子、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、宇梶剛士ら教職員キャストがクランクアップ。それぞれからのコメントも到着した。
【写真】クランクアップを迎えて笑顔の高橋メアリージュン
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
約3カ月半にわたる撮影期間を終え、このたび教職員キャストがクランクアップ。鬼塚が生徒たちの悩みと向き合うシリアスなシーンが数多く描かれる一方で、職員室では思わず笑ってしまうようなコミカルなやり取りも展開され、物語全体の空気感を支えてきた。なかでも、反町隆史演じる鬼塚と、近藤芳正演じる教頭・中丸浩司による“1998年以来”のいがみあいは本作の名物シーンのひとつとなり、シリアスなエピソードが展開する中でも絶妙なユーモアを生み出していた。
そして、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、宇梶剛士ら実力派キャスト陣が集結したことで、教職員ひとりひとりの物語にも厚みが加わり、作品を支える確かな存在感を放っていた。
さらに、鬼塚の妻・あずさを演じた松嶋菜々子もクランクアップ。1998年版『GTO』から続く、鬼塚の“特別な存在”として、今回の2026年版では鬼塚に「グレートティーチャーとは何か」という問いを投げかけ、物語全体を見守り続けてきた。そんな彼女は「28年ぶりに復活した『GTO』に参加できてよかったです。鬼塚英吉とあずさの関係を深掘りしても、まどろっこしい気もしますので、このくらいでちょうどよかったんじゃないでしょうか（笑）。ありがとうございました！」とコメントを寄せている。
ドラマ『GTO』最終回は、カンテレ・フジテレビ系にて28日22時放送。
※クランクアップを迎えたキャストたちのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■工藤阿須加
自分は『GTO』という作品にリアルタイムで夢中になっていた世代で、鬼塚英吉という男に憧れた一人でした。反町隆史さんとご一緒させていただいたことは、僕にとって大きな宝物です。最高の作品に参加できて、本当に幸せでした。
■高橋メアリージュン
1998年版『GTO』は、私の青春を彩ってくれた作品でした。28年の時を経て、その『GTO』に深く関わることができて、本当に人生最高！という気持ちです。“現実って夢よりも夢のよう”だと感じるような毎日で、とても幸せな時間でした。
■市川知宏
最高のチームワークの輪の中に加えていただき、撮影が終わってしまうことが本当に寂しいです。今回の28年ぶりとなる連続ドラマ復活は、僕が想像する以上に多くの方々の時間や努力、そして思いが積み重なった上で実現したものだと感じています。また皆さんとご一緒できる日を楽しみにしています。
■夙川アトム
顔合わせのときに、反町さんや近藤さん、脚本の遊川さん、中島監督が1998年版『GTO』について語られていて、28年という時間を経てもそんな話ができることがステキだなと思いながら聞いていました。数年後、数十年後にまた皆さんとお会いできたとき、この作品の思い出話ができたらうれしいです。長く振り返って楽しめる作品に参加できたことを心から感謝しています。
■近藤芳正
28年ぶりに同じ役を演じるという、奇跡のような経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。反町さんとの再会シーンを撮影する前日は、テンションがあがって興奮しっぱなしでした。ここまでたどり着くまでには多くの苦労があったと聞いています。だからこそ、この作品に参加できたことを本当に幸せに思います。
■宇梶剛士
『GTO』という作品、そしてこの現場から、生きるエネルギーをたくさんいただきました。視聴者の皆さんにも、そのエネルギーが少しでも伝わっていたらうれしいです。反町さんが作り上げてくださった温かい現場のおかげで、のびのびと楽しく撮影に臨むことができました。皆さん、どうかこれからも穏やかで、幸せでいてください。
■松嶋菜々子
28年ぶりに復活した『GTO』に参加できてよかったです。鬼塚英吉とあずさの関係を深掘りしても、まどろっこしい気もしますので、このくらいでちょうどよかったんじゃないでしょうか（笑）。ありがとうございました！
【写真】クランクアップを迎えて笑顔の高橋メアリージュン
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
そして、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、宇梶剛士ら実力派キャスト陣が集結したことで、教職員ひとりひとりの物語にも厚みが加わり、作品を支える確かな存在感を放っていた。
さらに、鬼塚の妻・あずさを演じた松嶋菜々子もクランクアップ。1998年版『GTO』から続く、鬼塚の“特別な存在”として、今回の2026年版では鬼塚に「グレートティーチャーとは何か」という問いを投げかけ、物語全体を見守り続けてきた。そんな彼女は「28年ぶりに復活した『GTO』に参加できてよかったです。鬼塚英吉とあずさの関係を深掘りしても、まどろっこしい気もしますので、このくらいでちょうどよかったんじゃないでしょうか（笑）。ありがとうございました！」とコメントを寄せている。
ドラマ『GTO』最終回は、カンテレ・フジテレビ系にて28日22時放送。
※クランクアップを迎えたキャストたちのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■工藤阿須加
自分は『GTO』という作品にリアルタイムで夢中になっていた世代で、鬼塚英吉という男に憧れた一人でした。反町隆史さんとご一緒させていただいたことは、僕にとって大きな宝物です。最高の作品に参加できて、本当に幸せでした。
■高橋メアリージュン
1998年版『GTO』は、私の青春を彩ってくれた作品でした。28年の時を経て、その『GTO』に深く関わることができて、本当に人生最高！という気持ちです。“現実って夢よりも夢のよう”だと感じるような毎日で、とても幸せな時間でした。
■市川知宏
最高のチームワークの輪の中に加えていただき、撮影が終わってしまうことが本当に寂しいです。今回の28年ぶりとなる連続ドラマ復活は、僕が想像する以上に多くの方々の時間や努力、そして思いが積み重なった上で実現したものだと感じています。また皆さんとご一緒できる日を楽しみにしています。
■夙川アトム
顔合わせのときに、反町さんや近藤さん、脚本の遊川さん、中島監督が1998年版『GTO』について語られていて、28年という時間を経てもそんな話ができることがステキだなと思いながら聞いていました。数年後、数十年後にまた皆さんとお会いできたとき、この作品の思い出話ができたらうれしいです。長く振り返って楽しめる作品に参加できたことを心から感謝しています。
■近藤芳正
28年ぶりに同じ役を演じるという、奇跡のような経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。反町さんとの再会シーンを撮影する前日は、テンションがあがって興奮しっぱなしでした。ここまでたどり着くまでには多くの苦労があったと聞いています。だからこそ、この作品に参加できたことを本当に幸せに思います。
■宇梶剛士
『GTO』という作品、そしてこの現場から、生きるエネルギーをたくさんいただきました。視聴者の皆さんにも、そのエネルギーが少しでも伝わっていたらうれしいです。反町さんが作り上げてくださった温かい現場のおかげで、のびのびと楽しく撮影に臨むことができました。皆さん、どうかこれからも穏やかで、幸せでいてください。
■松嶋菜々子
28年ぶりに復活した『GTO』に参加できてよかったです。鬼塚英吉とあずさの関係を深掘りしても、まどろっこしい気もしますので、このくらいでちょうどよかったんじゃないでしょうか（笑）。ありがとうございました！