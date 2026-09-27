マギー、ミニスカコーデでファンの視線釘づけ「超絶最高に綺麗」「秋のミニスカコーデもいいな」
モデルでタレントのマギーが、27日までにInstagramを更新。ミニスカート姿のソロショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】マギー、美脚あらわの全身ショット
ABEMAで配信される『世界耐久選手権2026（WEC）』にインタビュアーとして出演するマギーが投稿したのは、自身のソロショット。写真には、ミニスカートの衣装でポーズを決める彼女の姿が収められている。
美貌と美脚が全開のソロショットにファンからは「美しくカッコいい」「超絶最高に綺麗」「秋のミニスカコーデもいいな」「ゴージャス」などの声が相次いでいる。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）
【別カット】マギー、美脚あらわの全身ショット
ABEMAで配信される『世界耐久選手権2026（WEC）』にインタビュアーとして出演するマギーが投稿したのは、自身のソロショット。写真には、ミニスカートの衣装でポーズを決める彼女の姿が収められている。
美貌と美脚が全開のソロショットにファンからは「美しくカッコいい」「超絶最高に綺麗」「秋のミニスカコーデもいいな」「ゴージャス」などの声が相次いでいる。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）