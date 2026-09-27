元競泳選手・大橋悠依さん、アジア大会オフショットに「可愛い」の声多数「ますますお綺麗に」
東京オリンピック女子金メダリストの元女子競泳選手・大橋悠依さんが、27日までにInstagramを更新。『アジア大会 愛知・名古屋』のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】パリ五輪2024でのリラックスしたオフショット
TBS系列で放送された『アジア大会 愛知・名古屋』のテレビ中継に解説者として出演した大橋さんが「アジア大会 競泳が終了！」と投稿したのは会場でオフショット。写真には、プールを背に笑顔でピースをするソロショットやモニター越しのオフショットなどが収められている。投稿の中で大橋さんは「個人・リレーともに素晴らしいレースがたくさんあって解説してるこちらも本当に楽しかった！」とつづっている。
彼女のオフショットに、ファンからは「可愛い」「美しいです」「笑顔素敵ですね!!」「ますますお綺麗に」などの声が集まっている。
■大橋悠依（おおはしゆい）
1995年10月18日生まれ。滋賀県出身。幼稚園の頃に姉の影響で水泳を始める。2014年4月、東洋大学に入学。大学3年生の時に日本学生選手権200m個人メドレーに出場して大会新記録で優勝を飾り、400m個人メドレーも制して2冠を達成。2021年7月には東京オリンピック女子200m、400m個人メドレーで金メダルを獲得した。2024年パリオリンピック出場後、現役を引退。今年3月にはInstagramで結婚を発表した。
引用：「大橋悠依」Instagram（＠yui_ohashi_）
【写真】パリ五輪2024でのリラックスしたオフショット
TBS系列で放送された『アジア大会 愛知・名古屋』のテレビ中継に解説者として出演した大橋さんが「アジア大会 競泳が終了！」と投稿したのは会場でオフショット。写真には、プールを背に笑顔でピースをするソロショットやモニター越しのオフショットなどが収められている。投稿の中で大橋さんは「個人・リレーともに素晴らしいレースがたくさんあって解説してるこちらも本当に楽しかった！」とつづっている。
■大橋悠依（おおはしゆい）
1995年10月18日生まれ。滋賀県出身。幼稚園の頃に姉の影響で水泳を始める。2014年4月、東洋大学に入学。大学3年生の時に日本学生選手権200m個人メドレーに出場して大会新記録で優勝を飾り、400m個人メドレーも制して2冠を達成。2021年7月には東京オリンピック女子200m、400m個人メドレーで金メダルを獲得した。2024年パリオリンピック出場後、現役を引退。今年3月にはInstagramで結婚を発表した。
引用：「大橋悠依」Instagram（＠yui_ohashi_）