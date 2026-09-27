島﨑信長、内山昂輝からの“まっすぐすぎるエール”にガチ照れ「びっくりして照れてます」
内山「これからもそのままのあなたで」 島﨑「憧れているところはあります」
【写真】ついに勢ぞろい！初めて9人集結した『映画名探偵プリキュア！』声優陣
声優の島﨑信長と内山昂輝が27日、都内で行われた劇場アニメ『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。互いにエールを送り合い、普段なかなか口にしない思いを明かした。
イベントでは、劇中で仲間たちの思いをつないでいく場面にちなみ、登壇者同士でエールを送る企画を実施。内山はエールを送る相手に島﨑を指名した。
内山は「信長くんは、いつも年上の人にも年下の人にも、僕みたいな年の近い人にも、みんなに公平に優しく接してくださるのがいつもいいなと思っています」と島﨑の人柄を絶賛。そして「これからもそのままのあなたでいてください」と、まっすぐにエールを送った。
予想以上に真摯（しんし）な言葉を受けた島﨑は、「思った以上にちゃんとしたメッセージで、びっくりして照れてます」と照れを隠せず笑みをこぼした。
「うれしい」と喜びながら、「ウッチーこそフェアだから非常に」と内山の人柄に言及。「僕もウッチーのその公平さというか、フェアさというか、いろんな意味でのところに憧れているところはあります」と明かし、「これからも変わらないウッチーで」と思いを返した。
普段から親交のある2人による思いがけず真剣な“エール交換”に、会場も温かな空気に包まれていた。
今作の物語は、ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生する。バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなるというもの。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のようにきれいな場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメとは、そして不思議な庭に隠された秘密とは。『キミとアイドルプリキュア♪』と『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、『名探偵プリキュア！』と一緒に謎を解き明かすストーリー。
島崎と内山は、同作の劇場版オリジナルキャラクターを担当。島崎はアラン役、内山はレイン役を演じている。
イベントにはほかに、千賀光莉、本渡楓、長谷川育美、東山奈央、鬼頭明里、コットン（西村真二、きょん）が登壇した。
【写真】ついに勢ぞろい！初めて9人集結した『映画名探偵プリキュア！』声優陣
声優の島﨑信長と内山昂輝が27日、都内で行われた劇場アニメ『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。互いにエールを送り合い、普段なかなか口にしない思いを明かした。
イベントでは、劇中で仲間たちの思いをつないでいく場面にちなみ、登壇者同士でエールを送る企画を実施。内山はエールを送る相手に島﨑を指名した。
予想以上に真摯（しんし）な言葉を受けた島﨑は、「思った以上にちゃんとしたメッセージで、びっくりして照れてます」と照れを隠せず笑みをこぼした。
「うれしい」と喜びながら、「ウッチーこそフェアだから非常に」と内山の人柄に言及。「僕もウッチーのその公平さというか、フェアさというか、いろんな意味でのところに憧れているところはあります」と明かし、「これからも変わらないウッチーで」と思いを返した。
普段から親交のある2人による思いがけず真剣な“エール交換”に、会場も温かな空気に包まれていた。
今作の物語は、ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生する。バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなるというもの。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のようにきれいな場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメとは、そして不思議な庭に隠された秘密とは。『キミとアイドルプリキュア♪』と『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、『名探偵プリキュア！』と一緒に謎を解き明かすストーリー。
島崎と内山は、同作の劇場版オリジナルキャラクターを担当。島崎はアラン役、内山はレイン役を演じている。
イベントにはほかに、千賀光莉、本渡楓、長谷川育美、東山奈央、鬼頭明里、コットン（西村真二、きょん）が登壇した。