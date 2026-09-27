アン・ハサウェイ主演の極上ミステリー『ヴェリティ／真実』東京国際映画祭で上映へ
出演作が相次いで公開されているアン・ハサウェイ。11月6日の映画『ヴェリティ／真実』では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家を演じる。これまでに公開されている場面写真とハサウェイら出演者が作品について語る特別映像を紹介。なお、本作は10月26日に開幕する「第39回東京国際映画祭」のガラ・セレクション部門で上映されることが決まっている。上映日は追って発表される。
【画像】記事で紹介しているそのほかの場面写真
原作は、恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名小説（二見書房）。事故で自宅療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォード（ハサウェイ）の作品を完成させるため、売れない作家ローウェン・アシュリー（ダコタ・ジョンソン）がゴーストライターとして雇われる。ヴェリティの夫ジェレミー（ジョシュ・ハートネット）が暮らす邸宅に移ったローウェンは、ヴェリティが書いたと思われる不気味な原稿を見つけ、家族の秘密に近づいていく。
原作者のフーヴァーは製作にも参加。「信頼できる人たちの手にゆだねられているということがわかった」とコメントしており、映画化にあたり変更や削除が必要な部分はあったものの、「小説を見事に映し出した作品になっています」と太鼓判を押す。
『アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～』（2024年）でもハサウェイと組んだマイケル・ショウォルター監督は、「小説は大ヒットしていて、みんなに愛されている。だったら、その小説をそのまま映画にしよう、と考えたんです。忠実な映画化がどんな見た目と手触りになるのかを観客に見てもらい、原作に敬意を払うということです」と、可能な限り原作に忠実に描くことを目指したという。
ハサウェイも原作を一気に読み終えたといい、「（フーヴァーの）小説には、ぐいぐい前へ進む推進力があるんです。本当に美味しいものを食べているみたいに、どうしても手が止まらない。止められなくて、次のページへ行きたくなってしまう」と振り返った。読み終えたときには「みんながこの本に夢中になった理由が完全に分かった」と感じたという。
場面写真では、赤い口紅をまとったヴェリティが正面を見据える一方、不安げな表情を浮かべるローウェンの背後には警察官が…。ジェレミーが息子クルー（ブレイディ・ワグナー）とともにローウェンを迎える場面や、ヴェリティとジェレミーが出会ったパーティーで、赤いドレス姿の彼女にジェレミーが見とれる場面。そして、ワインを飲みながら神妙な面持ちで執筆しているヴェリティの姿も切り取られている。
特別映像には、ハサウェイ、ジョンソン、ハートネット、ショウォルター監督が登場。ハサウェイは本作を「執着にまつわる物語」と表現し、「真実とは何かを問い、その認識を揺さぶってくる」と語る。ローウェン役のジョンソンは「彼女は秘密とウソに巻き込まれる」と役柄を紹介し、「どんでん返しの連続なの」と、本作の展開に期待を抱かせるコメントを寄せている。
ローウェンと次第に親密な関係になっていくヴェリティの夫ジェレミーを演じたハートネットは、作品を「ゴシック調の官能スリラー」と評し、「きっと何度も見直したくなる」と自信をのぞかせる。
最後に、ハサウェイは「観客に深読みしてもらいたい。スリルを与えるよう設計された映画になっている」と呼びかけている。
原作は、恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名小説（二見書房）。事故で自宅療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォード（ハサウェイ）の作品を完成させるため、売れない作家ローウェン・アシュリー（ダコタ・ジョンソン）がゴーストライターとして雇われる。ヴェリティの夫ジェレミー（ジョシュ・ハートネット）が暮らす邸宅に移ったローウェンは、ヴェリティが書いたと思われる不気味な原稿を見つけ、家族の秘密に近づいていく。
原作者のフーヴァーは製作にも参加。「信頼できる人たちの手にゆだねられているということがわかった」とコメントしており、映画化にあたり変更や削除が必要な部分はあったものの、「小説を見事に映し出した作品になっています」と太鼓判を押す。
『アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～』（2024年）でもハサウェイと組んだマイケル・ショウォルター監督は、「小説は大ヒットしていて、みんなに愛されている。だったら、その小説をそのまま映画にしよう、と考えたんです。忠実な映画化がどんな見た目と手触りになるのかを観客に見てもらい、原作に敬意を払うということです」と、可能な限り原作に忠実に描くことを目指したという。
ハサウェイも原作を一気に読み終えたといい、「（フーヴァーの）小説には、ぐいぐい前へ進む推進力があるんです。本当に美味しいものを食べているみたいに、どうしても手が止まらない。止められなくて、次のページへ行きたくなってしまう」と振り返った。読み終えたときには「みんながこの本に夢中になった理由が完全に分かった」と感じたという。
場面写真では、赤い口紅をまとったヴェリティが正面を見据える一方、不安げな表情を浮かべるローウェンの背後には警察官が…。ジェレミーが息子クルー（ブレイディ・ワグナー）とともにローウェンを迎える場面や、ヴェリティとジェレミーが出会ったパーティーで、赤いドレス姿の彼女にジェレミーが見とれる場面。そして、ワインを飲みながら神妙な面持ちで執筆しているヴェリティの姿も切り取られている。
特別映像には、ハサウェイ、ジョンソン、ハートネット、ショウォルター監督が登場。ハサウェイは本作を「執着にまつわる物語」と表現し、「真実とは何かを問い、その認識を揺さぶってくる」と語る。ローウェン役のジョンソンは「彼女は秘密とウソに巻き込まれる」と役柄を紹介し、「どんでん返しの連続なの」と、本作の展開に期待を抱かせるコメントを寄せている。
ローウェンと次第に親密な関係になっていくヴェリティの夫ジェレミーを演じたハートネットは、作品を「ゴシック調の官能スリラー」と評し、「きっと何度も見直したくなる」と自信をのぞかせる。
最後に、ハサウェイは「観客に深読みしてもらいたい。スリルを与えるよう設計された映画になっている」と呼びかけている。