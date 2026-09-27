スピルバーグ監督、車が建物を突き抜けるアクションを自ら指導 『ディスクロージャー・デイ』メイキング映像
スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』（10月1日公開）から、車が建物を突き抜けるアクションシーンの撮影風景を収めたメイキング映像が公開された。スピルバーグ監督が出演者に動きを説明する様子や、撮影後に両手を上げて喜ぶ姿も映し出されている。
【動画】「最高」な出来栄えに巨匠も思わず万歳＆満面の笑み！
本作は、地球外生命体やUAP（未確認異常現象）をめぐる“最高機密”を題材にしたSFエンターテインメント。天気予報キャスターのマーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）と、サイバーセキュリティの専門家ダニエル・ケルナー博士（ジョシュ・オコナー）。本来なら接点のないはずの2人が、謎の協力者の導きによって出会い、世界を揺るがす真実を全人類に「開示（ディスクロージャー）」しようと奔走する。
しかし、情報を何としても隠し通そうとする謎の組織「ワーデックス」のリーダー、ノア・スキャンロン（コリン・ファース）らが、容赦ない追手として彼らの前に立ちはだかる。
今回のメイキング映像で紹介されるのは、ワーデックスから機密情報を持ち出したダニエルが、追手から逃走する場面の撮影風景。ダニエルの乗る車はセーフハウスの屋内へ突入し、そのまま建物を突き抜けて走り去る。このアクションはCGに頼らず、実際のカースタントで撮影された。
何度も木に衝突しながら車を走らせるという危険なシーン。スピルバーグ監督が身振りを交えてオコナーにアクションの流れを説明する様子からは、本作にかける並々ならぬこだわりが伝わってくる。
さらに、撮影を終えると、完璧な出来栄えにスピルバーグ自身も思わず両手を上げて大喜び。「最高だ！」と満面の笑みを浮かべる貴重な瞬間も収められている。
スピルバーグ監督の原案を、『ジュラシック・パーク』などで組んだデヴィッド・コープが脚本化。音楽はジョン・ウィリアムズが担当し、ブラント、オコナー、ファースのほか、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴらが出演する。
【動画】「最高」な出来栄えに巨匠も思わず万歳＆満面の笑み！
本作は、地球外生命体やUAP（未確認異常現象）をめぐる“最高機密”を題材にしたSFエンターテインメント。天気予報キャスターのマーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）と、サイバーセキュリティの専門家ダニエル・ケルナー博士（ジョシュ・オコナー）。本来なら接点のないはずの2人が、謎の協力者の導きによって出会い、世界を揺るがす真実を全人類に「開示（ディスクロージャー）」しようと奔走する。
今回のメイキング映像で紹介されるのは、ワーデックスから機密情報を持ち出したダニエルが、追手から逃走する場面の撮影風景。ダニエルの乗る車はセーフハウスの屋内へ突入し、そのまま建物を突き抜けて走り去る。このアクションはCGに頼らず、実際のカースタントで撮影された。
何度も木に衝突しながら車を走らせるという危険なシーン。スピルバーグ監督が身振りを交えてオコナーにアクションの流れを説明する様子からは、本作にかける並々ならぬこだわりが伝わってくる。
さらに、撮影を終えると、完璧な出来栄えにスピルバーグ自身も思わず両手を上げて大喜び。「最高だ！」と満面の笑みを浮かべる貴重な瞬間も収められている。
スピルバーグ監督の原案を、『ジュラシック・パーク』などで組んだデヴィッド・コープが脚本化。音楽はジョン・ウィリアムズが担当し、ブラント、オコナー、ファースのほか、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴらが出演する。