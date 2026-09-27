映画業界にAIの波は間違いなくやってくる、それでも人間の手で作りつづけるしかない──。ハリウッドを代表する映画スター、トム・クルーズが自らの考えを語った。

最新作『DIGGER／ディガー』の公開を控え、英国アカデミー賞によるロンドンでのイベントに登場したトムは、AIが映画業界に与える影響について問われると、「人間という存在に代わるものはありません」と答えた。

代表作『ミッション：インポッシブル』シリーズをはじめ、常に劇場体験にこだわり、映画館業界の支援にも積極的に取り組んできたトム。そのモチベーションは、劇場体験が“人々を結びつける”ことにあるという。

「ストリーミングなどを否定するつもりはありませんが、（劇場体験は）異なる芸術形式なのです」とトムは語る。話題作に彩られた今年の夏、北米の興行収入が歴代記録を更新したことは、そうした需要が今も変わらないことを意味しているのだと。

「人々は体験を求め、映画館に足を運んでいます。私は常に人間というものを信じているのです。」

AIの台頭に対するトムの考え方は、こうした発想の延長線上にある。映画製作に対するAIの影響は「やってくるもの、確実に起こるもの」とトムは見ているが、「それでも人々は“本物”を見たいのです」と語った。だからこそクリエイターは「作り続けなければならない」と。

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