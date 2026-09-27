デヴィッド・ベッカム、ウィリアム皇太子＆キャサリン妃と写る豪華ショットをシェア
ウィリアム皇太子とキャサリン妃が、ロンドンで開催されたトム・クルーズ主演の最新作『DIGGER／ディガー』のロイヤルプレミアに来場し、会場を訪れていたベッカム一家との豪華な集合ショットが注目を集めた。
【写真】トム・クルーズも交えた4ショット
現地時間9月22日、オデオン・リュクス・レスター・スクエアで『DIGGER／ディガー』のロイヤルプレミアが開催され、ジェニー・パッカムによるプラムカラーのドレスに身を包んだキャサリン妃と、タキシード姿のウィリアム皇太子が来場。トムと親交の深い元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムも、モデルとして活躍する次男ロメオとミュージシャンの三男クルスとともに、タキシード姿で駆け付けた。
HELLO！誌によると、ベッカム一家は皇太子夫妻やトムと写真撮影に応じた後、皇太子夫妻と談笑。デヴィッドがウィリアム皇太子と笑顔で言葉を交わす横で、キャサリン妃がロメオとクルスに声をかけ、サムズアップのポーズを見せる場面も目撃されたそうだ。
デヴィッドは自身のインスタグラムで、皇太子夫妻と息子たちと写る写真や、トムを交えたグループショットをシェア。「ロンドンで、友人のトム・クルーズと共に『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアを祝うスペシャルな夜を過ごしました…本当に素晴らしい演技でした。皇太子夫妻と時間を共に過ごせるのは、いつもこの上ない光栄です」とつづった。
デヴィッドと妻でファッションデザイナーのヴィクトリアは、2011年にウェストミンスター寺院で行われた、王子時代のウィリアム皇太子とキャサリン妃の結婚式に招待されるなど、夫妻と親しいことで知られる。2020年には、ウェンブリー・スタジアムで行われたユーロ2020のイングランド対ドイツ戦で、皇太子夫妻と長男のジョージ王子、デヴィッドと息子ロメオが楽しそうに会話する姿をキャッチされていた。
なお、皇太子夫妻は2022年にも、英国を代表する“ベスト・オブ・ザ・ベスト”なスペシャルゲストとして、トムが主演する『トップガン マーヴェリック』ロンドンプレミアに出席。キャサリン妃をエスコートするトムの姿が大きな話題を呼んだが、この日もトムがキャサリン妃の手を取り、階段を下りる姿が見られた。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠davidbeckham）
【写真】トム・クルーズも交えた4ショット
現地時間9月22日、オデオン・リュクス・レスター・スクエアで『DIGGER／ディガー』のロイヤルプレミアが開催され、ジェニー・パッカムによるプラムカラーのドレスに身を包んだキャサリン妃と、タキシード姿のウィリアム皇太子が来場。トムと親交の深い元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムも、モデルとして活躍する次男ロメオとミュージシャンの三男クルスとともに、タキシード姿で駆け付けた。
デヴィッドは自身のインスタグラムで、皇太子夫妻と息子たちと写る写真や、トムを交えたグループショットをシェア。「ロンドンで、友人のトム・クルーズと共に『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアを祝うスペシャルな夜を過ごしました…本当に素晴らしい演技でした。皇太子夫妻と時間を共に過ごせるのは、いつもこの上ない光栄です」とつづった。
デヴィッドと妻でファッションデザイナーのヴィクトリアは、2011年にウェストミンスター寺院で行われた、王子時代のウィリアム皇太子とキャサリン妃の結婚式に招待されるなど、夫妻と親しいことで知られる。2020年には、ウェンブリー・スタジアムで行われたユーロ2020のイングランド対ドイツ戦で、皇太子夫妻と長男のジョージ王子、デヴィッドと息子ロメオが楽しそうに会話する姿をキャッチされていた。
なお、皇太子夫妻は2022年にも、英国を代表する“ベスト・オブ・ザ・ベスト”なスペシャルゲストとして、トムが主演する『トップガン マーヴェリック』ロンドンプレミアに出席。キャサリン妃をエスコートするトムの姿が大きな話題を呼んだが、この日もトムがキャサリン妃の手を取り、階段を下りる姿が見られた。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠davidbeckham）