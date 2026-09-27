「家族葬10万～20万円」激安ネット広告を信じて大後悔…追加料金で吊り上げる「悪徳業者の見抜き方」

「家族葬だから安くなる」は勘違い

故人も喪主も高齢の場合、どうしても人付き合いの範囲が狭くなり、「こぢんまりと『家族葬』で見送ろう」と考えるのが自然な時代だ。

だが、身内だけの小規模な葬儀だからこそ、トラブルが起きやすく、「良し悪し」もはっきり出てしまう。

最も多いのが、費用をめぐるイザコザだ。〈家族葬なら費用は10万～20万円〉などとうたうネット広告やチラシを見て葬儀会社を選んでしまうと、後悔することになる。「佐藤葬祭」代表で、葬祭ディレクター1級の佐藤信顕氏はこう語る。

「家族葬だから特別安いということはないんです。参列者が30人でも100人でも、葬儀に必要な費用の項目はそれほど変わりません。格安料金のプランには、最低限の物品しか含まれていないことがほとんどです。後から追加料金で回収するつもりか、人件費を削りすぎて対応が雑になるリスクが高いと考えてください。家族葬の適切な相場は、100万～120万円程度（火葬料・お布施等を除く）です」

基本料金は安くても、棺、寝台車、霊柩車、骨壺、メイク、司会者、写真代などを、葬儀会社の「ご提案」のままに高額なものに換えていくと、あっという間に200万円近くに跳ね上がってしまうという。

「良い葬儀会社なら、『最終的に支払う総額』のシミュレーションを最初から提示してくれます。また、葬儀会社にとって顧客は一見限りになってしまいがちです。それもあって、追加で金額をどんどん吊り上げてくる。行政やケアワーカー、かかりつけの病院、近所の人などからの紹介があると安心です」（同前）

どこを削ってどこにお金をかけるべき？

葬祭コーディネーターの安部由美子氏はこう助言する。

「葬儀前に、葬儀会社やメモリアルホールに実際に足を運んでみてください。トイレや室内がきれいで、掃除がちゃんと行き届いているというのが大切なポイントです」

家族葬では、何にお金をかけるか、優先順位を決めるといい。葬儀・お墓コンサルタントの吉川美津子氏が言う。

「お花が造花だったり、数が少なくて祭壇が寂しいと思えば、そこには予算をかけたほうがいい。また、ご遺体のケアは、お身体の状態によっては高額なエンバーミング（遺体衛生保全）は必要なく、最低限で問題ないということが多いんです。ただし、『最後のお顔』というのは印象に残ります。なので、お顔を整えるメイクは付けたいという方がいらっしゃいます。参列者が少なくても、どうおもてなしをするのかは重要です」

費用を削りやすいのは飲食代や返礼品、場所代だろう。

「公営斎場を使うのがもっとも安く済ませられます。自宅を考える人もいるかもしれませんが、祭壇の搬入など、もろもろの準備があるので、実は自宅での葬儀のほうが高くつくんです」（佐藤氏）

家族葬には、故人とさほど親しくもない仕事関係者や近所の住民が来ることはない。見栄を張る必要がないので、予算内で進めればいい。そして、家族葬の最大のポイントは、参列者の範囲を遺族が線引きできることである。

「疎遠でも親族にはきちんと声をかけましょう。特に故人のきょうだい、子ども、孫、おじ、おばといった人たちですね。複雑な関係だったとしても、来るか来ないかはあくまでも相手の判断です」（吉川氏）

介護施設で見送る「施設葬」という選択も

また、家族葬＝家族だけが参列する葬儀ではない。故人が最後までお世話になった人や、故人自身が最後のお別れをしたいだろうと思われる人は呼んでもいい。

「最初は家族だけでこぢんまりとやりたいと思っていても、『あの人には来てもらってよかった』となることのほうが圧倒的に多い。後日次々と自宅に弔問する人がいては大変です。故人の思い出話など、同じことを繰り返さないといけない。なので、実はお葬式の1回で済ませたほうが、残された家族には楽だったりもするんです」（佐藤氏）

前出の安部氏も言う。

「『私もぜひ参列したい』と連絡してくる人もいると思います。本当に親しい人であれば問題ありませんが、口伝で際限なく広がってしまうこともあります。そんな時は『葬儀の時間に手を合わせていただけますか』などと伝えて、納得してもらうといいと思います」

前出の吉川氏は、新しいスタイルの「家族葬」を提案する。

「ご家族が介護施設から故人を見送る『施設葬』が、いま喜ばれていますね。ご家族、同じ施設で生活をともにしてきた入所者さん、介護職員さんらで最後のお別れをする形が、少しずつ広がっています」

故人を本当によく知る人や、心から想う人が集えば、きっと後悔はなくせるだろう。

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「週刊現代」2026年9月28日号より

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