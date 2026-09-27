榮倉奈々×赤楚衛二『あにいもうと』複雑な心情を表現したミステリアスなビジュアル解禁
榮倉奈々と赤楚衛二がダブル主演し、10月17日スタートするドラマ『あにいもうと』（テレビ朝日系／毎週土曜22時）より、榮倉×赤楚、宮崎優×木村達成が演じる2組の《兄・妹》のソロビジュアルが解禁された。
【写真】赤楚衛二のカッコよすぎるソロカット
本作は、トラブルメーカーの“兄”に振り回されながらも念願の医師となった“妹”春木奈緒（榮倉）と、重い病を患う“妹”を懸命に支える“兄”園田修司（赤楚）の《許されざる愛》の物語。2人の出会いと別れを描く【地方編】と、3年後に偶然再会した２人が封印してきた“疑惑”と“愛”にほんろうされていく【東京編】の2部構成で、交錯する2組の《兄・妹》の切ない運命を繊細に描き出す。修司の妹・絵里役を宮崎優、奈緒の兄・亮介役を木村達成が演じる。
医師と患者の兄として出会った奈緒と修司。少しずつひかれ合っていく2人だが、距離が縮まるにつれ、それぞれの“あにいもうと”関係が明らかになっていき…。その始まったばかりの“許されざる恋”は、ある出来事を機に突然幕を下ろすことになる。拭いきれない“疑惑”とともに-。
今回初公開されたソロビジュアルは、すでに解禁済みのメインビジュアル同様、人気アートディレクター・吉良進太郎が担当。“時代の流れ”を感じさせる背景でサスペンス感を漂わせるとともに、消せない罪を背負うことになる2組の《兄・妹》の“複雑な心情”を表現した。黒い衣装をまとい、ミステリアスな雰囲気に包まれた4人の姿が映し出されている。
はたして、ソロビジュアルで4人が浮かべた表情に潜む複雑な心理とは…？ そして、4人が背負うことになる“消えない罪”とは…？
サタデードラマ10『あにいもうと』は、テレビ朝日系にて10月17日より毎週土曜22時放送。
【写真】赤楚衛二のカッコよすぎるソロカット
本作は、トラブルメーカーの“兄”に振り回されながらも念願の医師となった“妹”春木奈緒（榮倉）と、重い病を患う“妹”を懸命に支える“兄”園田修司（赤楚）の《許されざる愛》の物語。2人の出会いと別れを描く【地方編】と、3年後に偶然再会した２人が封印してきた“疑惑”と“愛”にほんろうされていく【東京編】の2部構成で、交錯する2組の《兄・妹》の切ない運命を繊細に描き出す。修司の妹・絵里役を宮崎優、奈緒の兄・亮介役を木村達成が演じる。
今回初公開されたソロビジュアルは、すでに解禁済みのメインビジュアル同様、人気アートディレクター・吉良進太郎が担当。“時代の流れ”を感じさせる背景でサスペンス感を漂わせるとともに、消せない罪を背負うことになる2組の《兄・妹》の“複雑な心情”を表現した。黒い衣装をまとい、ミステリアスな雰囲気に包まれた4人の姿が映し出されている。
はたして、ソロビジュアルで4人が浮かべた表情に潜む複雑な心理とは…？ そして、4人が背負うことになる“消えない罪”とは…？
サタデードラマ10『あにいもうと』は、テレビ朝日系にて10月17日より毎週土曜22時放送。