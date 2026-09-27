因縁の北朝鮮戦で広まる波紋　怒るイレブンが挨拶拒否　指揮官も「審判に問題があった」と不満爆発　韓国メディアからも批判「日本の選手は動揺していた」【アジア大会】

日本に対してラフプレーで応戦する北朝鮮守備陣(C)Getty Images

またしても波乱の展開となった。

9月26日に愛知・名古屋アジア大会の男子サッカー準々決勝で北朝鮮と対戦した大岩剛監督が率いるU-21日本代表は、1－0で勝利。3大会連続での決勝進出に力強く踏み出した。

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序盤からラフプレーも辞さない肉弾戦を強いた北朝鮮を攻めあぐねる日本だったが、39分にンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がワンチャンスをゲットし、幸先よく先制。この虎の子の一点を、ファインセーブを連発したGK荒木琉偉を軸にした堅守で守り切った。

もっとも、日本の勝利以上に話題を呼んだのは、敗れた北朝鮮側の振る舞いだった。憮然とした表情でピッチに立ったイレブンは、審判団、そして日本とのあいさつを拒否。何やら怒声を上げたGKカン・チュヒョクは、結果に対する苛立ちを隠そうとせず。チームメイトたちを引き連れ、サポーターのもとへと向かった。

2023年の前回大会でも準々決勝で対戦していた両チームの試合は、荒れ模様だった。結果は日本が2-1で勝利するのだが、試合終了のホイッスルが鳴るやいなや、控室へ下がろうとする審判団のもとに、北朝鮮の選手たちが鬼の形相で詰め寄り、判定を巡って猛抗議を開始。数人が主審に向かって手を上げそうになり、驚いた大会スタッフと北朝鮮のコーチ陣が制止する前代未聞の騒動となった。

さらに試合後の会見では、当時の北朝鮮を率いたシン・ソンナム監督は「審判が公正でなければ、それはサッカーに対する侮辱だ」と強調。選手たちの抗議行動の正当性を訴え、波紋を広げた。