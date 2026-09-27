因縁の北朝鮮戦で広まる波紋 怒るイレブンが挨拶拒否 指揮官も「審判に問題があった」と不満爆発 韓国メディアからも批判「日本の選手は動揺していた」【アジア大会】
日本に対してラフプレーで応戦する北朝鮮守備陣(C)Getty Images
またしても波乱の展開となった。
9月26日に愛知・名古屋アジア大会の男子サッカー準々決勝で北朝鮮と対戦した大岩剛監督が率いるU-21日本代表は、1－0で勝利。3大会連続での決勝進出に力強く踏み出した。
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序盤からラフプレーも辞さない肉弾戦を強いた北朝鮮を攻めあぐねる日本だったが、39分にンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がワンチャンスをゲットし、幸先よく先制。この虎の子の一点を、ファインセーブを連発したGK荒木琉偉を軸にした堅守で守り切った。
もっとも、日本の勝利以上に話題を呼んだのは、敗れた北朝鮮側の振る舞いだった。憮然とした表情でピッチに立ったイレブンは、審判団、そして日本とのあいさつを拒否。何やら怒声を上げたGKカン・チュヒョクは、結果に対する苛立ちを隠そうとせず。チームメイトたちを引き連れ、サポーターのもとへと向かった。
2023年の前回大会でも準々決勝で対戦していた両チームの試合は、荒れ模様だった。結果は日本が2-1で勝利するのだが、試合終了のホイッスルが鳴るやいなや、控室へ下がろうとする審判団のもとに、北朝鮮の選手たちが鬼の形相で詰め寄り、判定を巡って猛抗議を開始。数人が主審に向かって手を上げそうになり、驚いた大会スタッフと北朝鮮のコーチ陣が制止する前代未聞の騒動となった。
さらに試合後の会見では、当時の北朝鮮を率いたシン・ソンナム監督は「審判が公正でなければ、それはサッカーに対する侮辱だ」と強調。選手たちの抗議行動の正当性を訴え、波紋を広げた。
今回も試合は熱戦だっただけに、後味の悪さが否めない。ゆえに国内外で北朝鮮側に対する疑念が向けられた。
韓国メディア『SPO TV News』は「3年前の杭州で物議を醸した抗議とは様相が異なっていたが、今回も彼らの行動は場の空気を凍りつかせた」と試合中から緊張感が漂っていたことを指摘。その上で「北朝鮮の選手は、競り合おうと飛び込む際、ボールが離れた状況でも足を深く入れ、荒っぽいファウルを繰り返した。日本の選手たちは相手の荒っぽいプレーに動揺しているように見えた」とも記した。
また、同じく韓国メディア『News1』は、試合後に「選手たちは最後まで一生懸命に戦ってくれた」と語ったイ・クァンチョン監督のコメントを紹介。北朝鮮イレブンが3分近くも抗議し、試合再開に応じようとしなかった日本のゴールシーンのジャッジに対する指揮官の“不満”を伝えている。
「あの失点シーンがフェアプレーの精神として正しいのかが、理解できない部分がある。今後もこのような状態が続くならフェアプレーってものが難しくなる。私としては審判に問題があったのではないかと言わざるを得ない」
何はともあれ、激闘を勝ち抜けた“大岩ジャパン”。30日にはファイナル進出を懸けてウズベキスタンと戦う彼らのパフォーマンスに注目だ。