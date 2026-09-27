「栗原の技量は想像以上だった」11歳の天才少年に世界が衝撃 敗れた韓国24歳は母国メディアに本音告白「ありえないレベルの持ち主だ」【アジア大会】
どこか照れくさそうに金メダルを手にする栗原(C)Getty Images
11歳の少年が世界を驚かせた。
9月26日に行われた愛知・名古屋アジア大会のeスポーツ競技「ぷよぷよ」部門で、11歳の栗原悠輝（東京ヴェルディ）が、カン・ドンシン（韓国）を10-2で下し、大会史上最年少記録となる金メダル獲得の快挙となった。
【画像】アジア大会で異彩を放つ「韓国陸上界の女神」を見る
1ラウンドを取られた栗原だったが、淡々と“連鎖”を重ねた。途中には驚異の15連鎖を決め、13歳も年上のカン・ドシンを圧倒。会場を興奮させるテクニックをみせつけ、貫禄すら漂わせる勝利を挙げた。
日本から生まれた“ぷよぷよ最強王者”に、対戦相手となった韓国のメディアからも熱視線が注がれた。日刊紙『朝鮮日報』は「他の選手たちとの圧倒的実力差を示した11歳の栗原は、決勝戦前にあくびをするなど余裕も見せた」とリポート。その上で栗原に敗れながらも「小学生と対戦すること自体は大きな負担にはならなかった」と語ったカン・ドシンの言葉を伝えている。
「噂通りの猛者だ。栗原は日本の凄まじいキャリアを持つ選手たちを勝ち、国の代表になった選手だ。巨大な実力を備えていると思ったが、その予想通りにやっぱり手強かった。彼は世界最高の選手だったし、ありえないレベルの持ち主だよ」
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。