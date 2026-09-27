◇パ・リーグ 西武5-4ロッテ（2026年9月26日 ベルーナD）

おかわりで2位死守だ。西武・中村剛也内野手（43）が26日、ロッテ戦の同点の9回無死三塁から代打で左翼線へサヨナラ安打を放った。連敗を3で止め、3位転落危機を救う43歳1カ月での劇打は、自身の持つ球団最年長記録を更新。通算10本目のサヨナラ安打は、清原和博の11本に次ぐ球団歴代2位となった。43歳以上の代打サヨナラ安打はパ・リーグ54年ぶり。54歳の誕生日だった西口文也監督に白星をプレゼントした。

同じデーゲームだった日本ハムが先に勝利し、負ければ8月10日以来の3位転落という土俵際。9回に2点差を追いつき、最後は大ベテランの劇的な一打がCS本拠地開催を大きくたぐり寄せた。

2-4の9回。長谷川、外崎の連打で無死一、二塁から、まずは石井の左中間2点三塁打で同点。古賀悠の代打・中村剛がコールされると、ホームのスタンドから大歓声が湧き起こった。

「ちょうど昨日（25日）に対戦していたんで。あまりいい打撃ではなかったけど飛んだところが良かった」

会心とは言えない当たりに“おかわりスマイル”。それでも、相手守護神・横山の2球目シンカーをしっかりと振り抜いた打球は三塁手・寺地のグラブをはじき、左翼線へ転がる劇的打となった。

43歳以上での代打サヨナラ打は、プロ野球史上4人目。43歳1カ月でのサヨナラ安打は、昨年4月に41歳8カ月で放った自身の球団最年長記録を更新した。偶然にもこの日は西口監督の54歳の誕生日。お立ち台で感想を求められると「まあ、別に…」と笑わせてから「おめでとうございますって感じです」とはにかんだ。

気温20度を下回る夕暮れのベルーナドームでのウオーターシャワー。「今日冷えていたし、僕、一応インフルエンザ明けでもあるので、あまりかかりたくなかったですけどね」と、どこまでも“おかわり節”で、手荒い祝福を喜んだ。

西口監督にとっては昨年の誕生日の苦い記憶も払拭する1勝。就任1年目、136試合目の日本ハム戦で敗れて球団3年連続のBクラスが決定した。この日もロッテに逆転を許す中で0・5ゲーム差の3位・日本ハムが勝利した情報も耳に入るなど嫌な流れだった。「何としても、という思いだった。選手も最後に本当にそういう気持ちが出たと思う。今日は中村剛が（自分を）笑顔にしてくれた」と感謝した。

中村剛は一時インフルエンザで戦線を離脱も、自身4年ぶりのプレーオフへ状態は上向き。「CSになったら短期決戦。調子の良い悪いも言っている暇はない。楽しみながらしっかりやれたら」。若手が多い中、百戦錬磨の43歳の存在感は増すばかりだ。（河西 崇）

≪43歳以上での代打サヨナラ安打 パでは54年ぶり≫代打の中村剛（西）が昨年4月27日のオリックス戦以来通算10本目のサヨナラ安打。チームで10本のサヨナラ安打は清原和博の11本に次ぎ松井稼頭央の9本を抜く単独2位だ。また、43歳1カ月でのサヨナラ安打は自身が前記オリックス戦で記録した41歳8カ月を塗り替える球団最年長となった。なお、43歳以上での代打サヨナラ安打は56年岩本義行（東映＝44歳6カ月）、72年スペンサー（阪急＝43歳9カ月）、13年山崎武司（中＝44歳6カ月）に次ぎ史上4人目で、パの打者では54年ぶりになる。