齋藤飛鳥「わたしらしく頑張ってまいります」 10.3より『アナザースカイ』新MCに！
齋藤飛鳥が、10月3日より『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系／毎週土曜23時）の新MCを務めることが発表され、コメントが到着した。
【写真】齋藤飛鳥、ばっさりヘアカットを報告 「大人飛鳥ちゃん」「可愛すぎ」と反響
本番組は“忘れられない､空がある。”をコンセプトに、ゲストが国内外のゆかりの地を巡る姿に密着するドキュメンタリー番組。自身のルーツや人生観、仕事観と向き合うロケ映像をスタジオで見守りながら、MCがゲストの本音や裏話を引き出していく。
このたび、本番組の新たなMCとして、齋藤飛鳥の就任が決定。
2011年に乃木坂46の1期生として最年少でデビューし、エースとしてグループを牽引した齋藤。2023年の卒業後は、モデルやCM出演に加え、俳優としての才能も発揮。雑誌「sweet」のレギュラーモデルを務める傍ら、2024年には日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、映画やドラマで存在感を放つ彼女が、今度はMCという新境地でどのような顔を見せるのか？
MC就任のオファーを受けた際は「びっくりしすぎて笑ってしまった」と振り返る齋藤。「歴史ある番組の素敵なところを守りながら、自分らしく頑張る」と、静かなる意気込みをのぞかせた。
新MCとしての初回となる10月3日の放送回では、ゲストに俳優の鈴鹿央士を迎える。鈴鹿がかつて一人旅で自分と向き合ったイタリア・トスカーナを訪れる映像を見ながら、スタジオでは今田耕司とタッグを組みどのようにゲストの魅力を引き出していくのか？
なお、新MC二人による新キービジュアルの公開に先駆け、『アナザースカイ』の齋藤飛鳥1ショットビジュアルも解禁。彼女の新たな挑戦となる10月3日の放送に、期待が高まる。
『Google Pixel presents ANOTHER SKY』は、日本テレビ系にて毎週土曜23時放送。
齋藤飛鳥のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■齋藤飛鳥
--アナザースカイ新MCに決まった時の心境は？
はじめにお話を伺ったときは、あまりにもびっくりしすぎてちょっと笑ってしまいました。小さい頃から観ていた番組で、二度もゲストとして出演できただけでもとても嬉しかったのに、まさかMCを務められるとはーと、幸せな気持ちです。とても愛のある素敵な番組だと思うので、そんなみなさんとご一緒する日々が楽しみです。
--初収録をやってみた感想は？
初回からアナザースカイという番組の良いところを、一番近いところで体感できたような気持ちです。アナザースカイのみなさんがつくる映像は、すっと心に入ってくるような美しさがあり、やはりどこか愛情を感じられるのでとてもすきです。
そして、今田さんがゲストの方のほぐれた瞬間をさっと拾い上げ、横にいるわたしにも気遣いのボールを投げてくださり、おかげさまでさっそく楽しませていただきました。
歴史ある番組の素敵なところを守りながら、番組のために、そしてきてくださるゲストのみなさんが心地よくお話して帰れるためにーという気持ちを持って、わたしらしく頑張ってまいります。
【写真】齋藤飛鳥、ばっさりヘアカットを報告 「大人飛鳥ちゃん」「可愛すぎ」と反響
本番組は“忘れられない､空がある。”をコンセプトに、ゲストが国内外のゆかりの地を巡る姿に密着するドキュメンタリー番組。自身のルーツや人生観、仕事観と向き合うロケ映像をスタジオで見守りながら、MCがゲストの本音や裏話を引き出していく。
2011年に乃木坂46の1期生として最年少でデビューし、エースとしてグループを牽引した齋藤。2023年の卒業後は、モデルやCM出演に加え、俳優としての才能も発揮。雑誌「sweet」のレギュラーモデルを務める傍ら、2024年には日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、映画やドラマで存在感を放つ彼女が、今度はMCという新境地でどのような顔を見せるのか？
MC就任のオファーを受けた際は「びっくりしすぎて笑ってしまった」と振り返る齋藤。「歴史ある番組の素敵なところを守りながら、自分らしく頑張る」と、静かなる意気込みをのぞかせた。
新MCとしての初回となる10月3日の放送回では、ゲストに俳優の鈴鹿央士を迎える。鈴鹿がかつて一人旅で自分と向き合ったイタリア・トスカーナを訪れる映像を見ながら、スタジオでは今田耕司とタッグを組みどのようにゲストの魅力を引き出していくのか？
なお、新MC二人による新キービジュアルの公開に先駆け、『アナザースカイ』の齋藤飛鳥1ショットビジュアルも解禁。彼女の新たな挑戦となる10月3日の放送に、期待が高まる。
『Google Pixel presents ANOTHER SKY』は、日本テレビ系にて毎週土曜23時放送。
齋藤飛鳥のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■齋藤飛鳥
--アナザースカイ新MCに決まった時の心境は？
はじめにお話を伺ったときは、あまりにもびっくりしすぎてちょっと笑ってしまいました。小さい頃から観ていた番組で、二度もゲストとして出演できただけでもとても嬉しかったのに、まさかMCを務められるとはーと、幸せな気持ちです。とても愛のある素敵な番組だと思うので、そんなみなさんとご一緒する日々が楽しみです。
--初収録をやってみた感想は？
初回からアナザースカイという番組の良いところを、一番近いところで体感できたような気持ちです。アナザースカイのみなさんがつくる映像は、すっと心に入ってくるような美しさがあり、やはりどこか愛情を感じられるのでとてもすきです。
そして、今田さんがゲストの方のほぐれた瞬間をさっと拾い上げ、横にいるわたしにも気遣いのボールを投げてくださり、おかげさまでさっそく楽しませていただきました。
歴史ある番組の素敵なところを守りながら、番組のために、そしてきてくださるゲストのみなさんが心地よくお話して帰れるためにーという気持ちを持って、わたしらしく頑張ってまいります。