2026年夏ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【2026夏ドラマ（7月～9月放送）】アワード！みんなが勧める2026秋ドラマ注目作も発表！」と題した動画を公開した。動画では、視聴者アンケートをもとに決定した「2026年夏ドラマアワード」の各賞を発表し、視聴者の熱意あるコメントとともに今期のドラマを振り返っている。



俳優部門では、「表現力賞」にTBS系『Tシャツが乾くまで』で主人公を演じた蒼井優が選出された。視聴者からは「言葉にできない表現力が素晴らしかった」との声が寄せられ、18年ぶりの地上波連続ドラマ主演で見せた、複雑な想いを抱える難役の演技が高く評価されている。「一途演技賞」には日本テレビ系『告白－25年目の秘密－』で不気味さと純愛を見事に表現した松村北斗、「主演級助演賞」には『Tシャツが乾くまで』の中島歩が輝いた。



作品部門においては、別人が夫になりすますという設定で視聴者を惹きつけたテレビ朝日系『マイ・フィクション』が「予測不能賞」を獲得。「1話見て意味がわからなすぎて、少しずつ解明していく」というミステリー展開が関心を集めた。さらに、犯罪被害者支援室という新たな視点で物語を描いたフジテレビ系『さよならノワール』が「新視点賞」を受賞し、小池栄子と北香那の演技やシリアスに徹した作風が支持された。また、30代女性の友情や人間模様をリアルに描写したフジテレビ系『Tokyo middle 30』が「熱烈推薦賞」に選ばれ、仲里依紗らの熱演が話題を呼んだ。



そして、総合的に最も高い支持を集めた「最優秀作品賞」には『Tシャツが乾くまで』が選出された。同作は俳優部門との複数受賞となり、「前半の謎めいているストーリーが良かった」「家族というカタチにこだわっていた内容が切実に自分と重なった」と絶賛されている。



動画の終盤では、殿堂入り作品としてTBS系『VIVANT』第2シーズンが挙げられ、「普通のドラマとしては語れない」とその圧倒的なスケール感が讃えられた。また、秋ドラマの注目作としてTBS系『LOST10』やフジテレビ系『波うららかに、めおと日和』などの名前も挙がっており、次期シーズンへの期待がより一層高まる内容となっている。



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