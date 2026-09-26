静かに寄り添い合う、ハイシニア犬夫婦の「絆」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万3000回再生を突破し、「涙が止まらない」「見てる私まで優しい気持ちになりました」といったコメントが寄せられています。

【動画：15歳になり、不安を感じやすくなったおばあちゃん犬→おじいちゃん犬が寄り添って…尊すぎる『夫婦の絆』】

夫婦で寄り添う、15歳のワンコ

Instagramアカウント「umehide5」に投稿されたのは、白柴の夫婦「秀吉」くんと「梅」ちゃんがそっと寄り添っているお姿。2匹はともに、15歳のハイシニア犬。

年齢は同じですが、先に老いの症状が出始めたという梅ちゃん。不安になりやすくなり、家の中を徘徊するようになったのだそう。そんな中、梅ちゃんは秀吉くんを見つけると、横になって眠ってくれるんだとか。

おばあちゃん犬への気遣いに、思わず涙

自分も眠いのに、寝ている梅ちゃんを起こさないために、横にならずに耐えている秀吉くん。不安な梅ちゃんに、静かに寄り添う秀吉くんの優しさに思わず涙が出てしまいます。

毎日の生活がどうしても梅ちゃん優先になってしまうことも、秀吉くんは分かってくれているよう。そんな秀吉くんにくっついて眠る梅ちゃんの表情からは、安心しきっていることが伝わってきます。

2匹はいつだって一緒

梅ちゃんは不安を感じると、秀吉くんが寝ているベッドに入って一緒に寝始めることもあるのだそう。最初は困ってしまった秀吉くんですが、今では受け入れていて、狭いベッドで一緒に寝てくれるように。

ラブラブな時も、喧嘩をした時も、いつだって一緒にいた梅ちゃんと秀吉くん。そんな2匹が、これからも少しでも長く一緒にいられることを願わずにはいられません。

投稿には「涙がとまらない」「見てる私まで優しい気持ちになれました」「これを本当の意味で尊いと言うんだろうな」「秀吉くん、なんて優しい」「絆の強さに感動」「穏やかな時間が長く長く続きますように」といったコメントが寄せられています。

梅ちゃんと秀吉くんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「umehide5」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「umehide5」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。