Instagramアカウント「shuneegdoll_kokumanuet」に投稿されたのは、投稿者さんと息子さんのオセロに割って入った猫ちゃんの様子です。

何の変哲もないオセロを、思ってもみない遊びへと発展させた猫ちゃんの動画再生数は18万回を突破し「こんなゲームがあったんだぁ」「元々シンプルなオセロが斬新なゲームになってる」など多くのコメントが寄せられました。

【動画：オセロで遊んでいると、盤上に子猫が座り込んでしまい…そのまま始まった『新しい遊び』】

オセロならぬ『ノセロ』の始まり

この日息子さんと一緒にオセロに興じていたという投稿者さん。ですが、途中で子猫のシュニちゃんが盤上に鎮座してしまったのだといいます。このままではオセロの続行は不可能と判断した投稿者さんはシュニちゃんも加えた新しい『遊び』を開始することにしたのだといいます。

ゲームのルールは1つだけ。最後までシュニちゃんの上に石が残ったほうの勝ちとのこと。オセロができなくなったからといってシュニちゃんをどけるのではなく、一緒に遊ぶことにしたのだとか。

新たなゲームを自分の背中で始められてしまったシュニちゃんは、それでも「自分も遊びに参加している」という気になれたのか、全く動かずにいたのだといいます。

やっぱり動きたい…だって子猫だもん

最初のうちはおとなしく、石を乗せられても『されるがまま』の状態だったというシュニちゃん。投稿者さんは石を置くときに音を立てるとシュニちゃんが可哀想だと感じていたようですが、息子さんは逆に音に反応したシュニちゃんが身じろぎすることで石が落ちるかどうかが変わるため「そのほうが良い」との意見だったそう。

やはり子猫に『ずっと動かないでいる』というのは難しかったようで、石が落ちたのをきっかけに動き出してしまったというシュニちゃん。最後には石が全部落ちるのも構わず立ち上がってしまったそう。シュニちゃんが立ち上がる直前、最後に残ったのは黒の石で、勝負は投稿者さんの勝ちに決定したのだといいます。

実はその後にも開催されていた『ノセロ』

最初の『ノセロ』動画はシュニちゃんが生後5ヵ月の頃だったそうですが、別の投稿では1歳9ヵ月のシュニちゃんの背中で再びゲームが開催されたといいます。投稿者さんによると『子猫のときよりふわふわになっていて難易度が上がった』とのこと。

子猫の時よりも石を乗せられることに動じなくなっていたというシュニちゃんでしたが、最後はやはり飽きてしまったのか立ち上がり、そのまま去っていってしまったのだそう。

シュニちゃんの背中で繰り広げられるゲームの様子を見たユーザーたちからは「白猫危機一髪ですねw」「オセロじゃなくてネコの背ノセロですね！」「随分立体的なテーブルゲームだ」「猫参加型」など多くのコメントといいねが寄せられました。

Instagramアカウント「shuneegdoll_kokumanuet」では今回紹介したシュニちゃんの他に後輩猫のこくまくん、今は亡き先住犬のミルちゃんの姿も見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shuneegdoll_kokumanuet」さま

執筆：玲愛

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。