奇跡のアラフォー重盛さと美、スタイル抜群の水着姿に反響「お人形さんみたい」
タレントの重盛さと美が26日にInstagramを更新し、誕生日を迎えたことを報告。ベッドの上でいちごタルトのケーキを掲げる姿に、祝福の声が多数寄せられた。
【写真】“奇跡のアラフォー”重盛さと美、水着姿で衝撃の美スタイル！ ほかかわいいフォトギャラリー
先日には「38才になりました！」と報告し、その若々しい美ぼうと年齢のギャップでファンを驚かせたばかりの重盛。この日は、屋外のプールで夕日をバックにした複数枚の水着姿を公開している。
コメント欄には「スタイル良過ぎる 可愛いお人形さんみたい」「綺麗と可愛いの融合のお手本」「ますます若返って可愛く美しくなるではないか！！」「スタイル良すぎで可愛すぎ！」「ナイスバデイ」「可愛いい」「といった反響が寄せられている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」instagram（@satomi_shigemori）
【写真】“奇跡のアラフォー”重盛さと美、水着姿で衝撃の美スタイル！ ほかかわいいフォトギャラリー
先日には「38才になりました！」と報告し、その若々しい美ぼうと年齢のギャップでファンを驚かせたばかりの重盛。この日は、屋外のプールで夕日をバックにした複数枚の水着姿を公開している。
コメント欄には「スタイル良過ぎる 可愛いお人形さんみたい」「綺麗と可愛いの融合のお手本」「ますます若返って可愛く美しくなるではないか！！」「スタイル良すぎで可愛すぎ！」「ナイスバデイ」「可愛いい」「といった反響が寄せられている。
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」instagram（@satomi_shigemori）