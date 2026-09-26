松村北斗『告白』本編で見られない“W紗絵”、公式インスタに登場し反響
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系）の公式Instagramが25日、更新され、本編では見られなかった共演者2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】雰囲気似てる！ 『告白』少女時代の麻里子＆現在の麻里子、レアな2ショット
先週の最終回で感動的なラストを迎えた本作。この日、公式Instagramは「麻里子（#岡崎紗絵）と麻里子（#渡部紗絵）ドラマの中では見られない2ショット」としるし、本編でヒロイン・野瀬麻里子を演じた岡崎紗絵と、その少女時代を演じた子役・渡部紗絵の2ショットを公開した。
写真では、岡崎と学生服姿の渡部が笑顔でニッコリ。二人一役のため、画面では共演することがなかった奇しくも芸名も役名も同じ二人のショットに、コメント欄には「W紗絵 ホント顔つきも良く似てる」「顔も名前も雰囲気まで似ていて、すごかった」「真理子と真理子、紗絵さんと紗絵ちゃん」「レアショットだ」「ダブル紗絵さんですね」「2人ともすごく可愛いです」といった反響が寄せられている。
引用：ドラマ『告白－25年目の秘密－』公式Instagram（＠kokuhaku_ntv）
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先週の最終回で感動的なラストを迎えた本作。この日、公式Instagramは「麻里子（#岡崎紗絵）と麻里子（#渡部紗絵）ドラマの中では見られない2ショット」としるし、本編でヒロイン・野瀬麻里子を演じた岡崎紗絵と、その少女時代を演じた子役・渡部紗絵の2ショットを公開した。
引用：ドラマ『告白－25年目の秘密－』公式Instagram（＠kokuhaku_ntv）