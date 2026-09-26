■第20回アジア競技大会 卓球男子シングルス準々決勝 （26日、スカイホール豊田）

【日程＆放送スケジュール&代表選手一覧】アジア大会 愛知・名古屋開幕！日本勢メダルラッシュ※随時更新

卓球の男子シングルス準々決勝で、日本のエース・張本智和（23）が、イランのN.アラミヤン（34）にゲームカウント3－4（9－11、7－11、11－3、6－11、16－14、11ー6、9－11）で敗れ、準決勝進出はならずメダルを逃した。

卓球日本代表は24日の男子団体決勝で中国と対戦。3戦先勝方式のなか3勝2敗で勝利し、1966年バンコク大会以来、60年ぶりとなる金メダルを獲得した。今年5月の世界選手権団体決勝では0ー3で敗れた中国との再戦を制し、地元開催のアジア大会で悲願の頂点に立った。

ゲームカウント1－3と、張本の劣勢で迎えた第5ゲーム。9－4と張本が大きくリードしたが、相手に4連続ポイントを許し、デュースに突入する。アラミヤンに3度マッチポイントを握られたが張本が凌ぎ、14－14から連続得点を奪い、このゲームを取りゲームカウント2－3とする。

第6ゲームは一進一退の攻防。5－5の同点の場面では長いラリーを制すと、ここから5連続ポイントを奪い、11－6で張本が取り、ゲームカウントを3－3のタイに戻す。そして勝負の第7ゲーム、2－3からエッジに当たる不運が続き連続ポイントを許すが、何とか踏ん張り9－9の同点に追いつく。しかし張本の追い上げもここまで、連続得点を許し9－11で失いゲームカウント3－4で敗れた。

張本はこの日、篠塚大登とのペアで男子ダブルスの準々決勝に臨み、シンガポールペアを3－0（11ー9、12－10、11ー9）のストレートで下し、準決勝進出を決めた。卓球は3位決定戦がないため、男子ダブルスで張本・篠塚ペアの銅メダル以上が確定した。