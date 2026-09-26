今年、深刻な熱波に襲われブドウの不作が懸念されるフランス。こうした気候変動を10年前から見越して、イギリスに進出したシャンパンメーカーが成功を収めています。

【映像】イギリス産のワインを味わう人々

ポメリーの醸造家バティスト・シャゾーさん「ことしはブドウが非常に成熟したので当たり年になるでしょう」

フランスのシャンパーニュ地方で190年の歴史を誇る「ポメリー」は10年前、北西におよそ350キロ離れたイギリス南部に進出しました。冷涼なイギリスはワイン用ブドウの生産に適さないとされていましたが、気候変動で適地が変わる未来を早くから見越していました。

ポメリーの醸造家バティスト・シャゾーさん「最初は賭けのようで全く新しい事業でしたが、挑戦したかったのです。いまやここの気候は昔のシャンパーニュ地方のようです。現地はもっと暑いです」

事業は軌道に乗り、世界的なコンテストで受賞したほか、年間およそ10万本を生産するまでになりました。一部を日本にも輸出しています。

フランスの研究チームは2024年の論文で「今世紀末までに伝統的なワインの産地の90％が気候変動などの影響で消滅するリスクがある」と発表しています。

ポメリーの醸造家バティスト・シャゾーさん「ワインの産地はさらに北へ徐々に移っていくと思います。ブドウの品種やワインの作り方をどのように気候にあわせていくのか、考えなければなりません」（ANNニュース）