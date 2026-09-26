ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間26日の試合前にインタビューに応じ、今後のポストシーズンに向けての選手の管理について語りました。

ワールドシリーズ3連覇を目指すなか、今季ナ・リーグ西地区で首位を独走しつづけてきたドジャース。ポストシーズンでは、ディビジョンシリーズから戦う第2シードを確定させました。

レギュラーシーズンを終えれば、ディビジョンシリーズまでに5日間の休みが得られ、短期決戦にむけて選手のコンディション管理が重要視されます。

ロバーツ監督は、試合前に取材対応し、チームのなかで特に休みが必要な選手について聞かれると「（マックス）マンシー、フレディ（フリーマン）は必要だと思います。（大谷）翔平も必要かもしれません。ムーキー（ベッツ）のメンタル面でも必要でしょうし、(トミー）エドマンも必要でしょう。いい選手たちはみんなその中にいると思います」と主力選手たちを休養させたい考えであることを明かしました。

また昨季の ワールドシリーズ から今季もフル稼働で活躍してきた 山本由伸 投手の管理についても言及。「去年と同じようにするつもりです。2年前は、彼にあまり自由を与えていませんでしたが、去年はもっと自由を与えたと思います。そして、今年も同じような感じになると思います」と明かし、昨季と同様の形でポストシーズンへ向けて調整させる考えを示しました。