PS初戦まで5日間、主力休養を示唆 山本由伸には「2年前は、彼にあまり自由を与えていませんでしたが…」 昨季から続く獅子奮迅、ド軍・指揮官の発言からうかがえる絶対的信頼
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間26日の試合前にインタビューに応じ、今後のポストシーズンに向けての選手の管理について語りました。
ワールドシリーズ3連覇を目指すなか、今季ナ・リーグ西地区で首位を独走しつづけてきたドジャース。ポストシーズンでは、ディビジョンシリーズから戦う第2シードを確定させました。
レギュラーシーズンを終えれば、ディビジョンシリーズまでに5日間の休みが得られ、短期決戦にむけて選手のコンディション管理が重要視されます。
ロバーツ監督は、試合前に取材対応し、チームのなかで特に休みが必要な選手について聞かれると「（マックス）マンシー、フレディ（フリーマン）は必要だと思います。（大谷）翔平も必要かもしれません。ムーキー（ベッツ）のメンタル面でも必要でしょうし、(トミー）エドマンも必要でしょう。いい選手たちはみんなその中にいると思います」と主力選手たちを休養させたい考えであることを明かしました。また昨季のワールドシリーズから今季もフル稼働で活躍してきた山本由伸投手の管理についても言及。「去年と同じようにするつもりです。2年前は、彼にあまり自由を与えていませんでしたが、去年はもっと自由を与えたと思います。そして、今年も同じような感じになると思います」と明かし、昨季と同様の形でポストシーズンへ向けて調整させる考えを示しました。