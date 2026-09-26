「W杯での過ちを繰り返し、ファンを失望させた」後半AT弾で敗戦回避も…豪州に苦戦したブラジル代表を母国メディアが痛烈批判！「またしても失望と落胆の連続」
ブラジル代表は現地９月25日、国際親善試合でオーストラリア代表と敵地で対戦した。
序盤からゲームの主導権を握ったブラジルだったがゴールが遠い。得点を奪えずにいると、68分に先制点を献上する。自陣ペナルティエリア手前右寄りでFKを与えると、ネストリ・イランクンダに直接叩き込まれた。
それでも90＋５分、ラフィーニャの左CKから途中出場のラヤンがヘディングシュートを決めて同点弾を奪取。土壇場で１－１のドローに持ち込んだ。
この結果を受けてブラジルメディア『Globo』は、「代表チームはワールドカップでの過ちを繰り返し、ファンを失望させた。オーストラリアに対して脆弱。ラヤンのゴールで敗北は免れたものの、低調なパフォーマンスは許されるものではない」とセレソンを批判する。
「またしても失望と落胆の連続だった。ワールドカップでの早期敗退後、ファンは何らかの反応を期待していたかもしれないが、ブラジル代表は2030年に向けた最初の試合で、その期待に応えられなかった」
また「ブラジルは中盤で苦戦し、スペースを空け、デュエルにも敗れた。ボールは中盤に留まることなく、ボールを保持して息をつく暇もなかった」と課題も指摘している。
苦しい状況が続くブラジルは、29日にオーストラリアとの再戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤からゲームの主導権を握ったブラジルだったがゴールが遠い。得点を奪えずにいると、68分に先制点を献上する。自陣ペナルティエリア手前右寄りでFKを与えると、ネストリ・イランクンダに直接叩き込まれた。
それでも90＋５分、ラフィーニャの左CKから途中出場のラヤンがヘディングシュートを決めて同点弾を奪取。土壇場で１－１のドローに持ち込んだ。
この結果を受けてブラジルメディア『Globo』は、「代表チームはワールドカップでの過ちを繰り返し、ファンを失望させた。オーストラリアに対して脆弱。ラヤンのゴールで敗北は免れたものの、低調なパフォーマンスは許されるものではない」とセレソンを批判する。
また「ブラジルは中盤で苦戦し、スペースを空け、デュエルにも敗れた。ボールは中盤に留まることなく、ボールを保持して息をつく暇もなかった」と課題も指摘している。
苦しい状況が続くブラジルは、29日にオーストラリアとの再戦に臨む。
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