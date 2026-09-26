ブラジルは豪州と１－１で引き分けた。（C）Getty Images

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　ブラジル代表は現地９月25日、国際親善試合でオーストラリア代表と敵地で対戦した。

　序盤からゲームの主導権を握ったブラジルだったがゴールが遠い。得点を奪えずにいると、68分に先制点を献上する。自陣ペナルティエリア手前右寄りでFKを与えると、ネストリ・イランクンダに直接叩き込まれた。

　それでも90＋５分、ラフィーニャの左CKから途中出場のラヤンがヘディングシュートを決めて同点弾を奪取。土壇場で１－１のドローに持ち込んだ。
 
　この結果を受けてブラジルメディア『Globo』は、「代表チームはワールドカップでの過ちを繰り返し、ファンを失望させた。オーストラリアに対して脆弱。ラヤンのゴールで敗北は免れたものの、低調なパフォーマンスは許されるものではない」とセレソンを批判する。

「またしても失望と落胆の連続だった。ワールドカップでの早期敗退後、ファンは何らかの反応を期待していたかもしれないが、ブラジル代表は2030年に向けた最初の試合で、その期待に応えられなかった」

　また「ブラジルは中盤で苦戦し、スペースを空け、デュエルにも敗れた。ボールは中盤に留まることなく、ボールを保持して息をつく暇もなかった」と課題も指摘している。

　苦しい状況が続くブラジルは、29日にオーストラリアとの再戦に臨む。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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