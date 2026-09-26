朝の通勤時間帯、タワーマンションがみるみるうちに真っ黒な煙に飲み込まれていった。1階から噴き出したドス黒い煙が外壁をはうように上へ上へと立ち上り、瞬く間に高層階まで建物を覆っていく──。

【写真を見る】「電動自転車のバッテリー火災で死者も」高層階まで覆い尽くした真っ黒な煙…タワマン火災、発生直後～激しい火災の跡

火が出たのは、マンション1階にある電動自転車の駐輪場。焼け焦げてフレームだけになった電動自転車が何台も散乱するほど激しく燃えたが、幸い死傷者はいなかった。

火災が起きたのは9月23日午前7時29分、中国・杭州市の住宅団地「双雲里」の8号棟だ。1階部分にあたる、壁がなく柱だけで支えられた「ピロティ」スペースに設けられた電動自転車の駐輪場で火災が発生した。

「SNSでは高層マンションが黒煙に覆われる異様な光景が拡散されています。香港メディアは、ネット上の動画や画像から、1階の4～5か所で炎が上がっているほか、15階の階段室では数人の住民が取り残され、煙を吸わないよう口と鼻を覆っている様子が確認できると伝えています。

火災で現場がパニックとなる中、4階にいた男性は窓から外へ出て救助を待っていたところ、消防隊員が長いはしごを伸ばし、無事に救出されています」（海外ジャーナリスト）

出火から約21分後、午前7時50分ごろに火は消し止められた。消防当局は「死傷者はいない」と発表している。

鎮火後、1階には激しい火災の跡が残っていた。現場の写真には、焼け焦げてフレームだけになった電動自転車が何台も散乱している様子が写っている。1階の天井には焼け焦げた跡がくっきりと残り、建物の外壁も真っ黒にすすけていた。管理会社によると、住宅内部に目立った被害はないが、帰宅できない住民にはホテルを手配するという。

ネット上では、充電中の電動自転車から出火したのではないかとの見方も出ているが、詳しい原因はわかっていない。

違法改造した電動自転車バッテリーで15人死亡ケースも

「今回とよく似た火災は、直近にも発生しています。8月28日、中国・南寧市の高層住宅で、1階のピロティにある駐輪スペースから出火。電動自転車が燃え、黒煙が建物を覆いました。

2024年2月には、同・南京市の高層住宅でも1階のピロティにある電動自転車の駐輪スペースから出火し、15人が死亡、44人がけがをしました。後の調査で、違法改造された電動自転車の大容量リチウムイオンバッテリーが熱暴走したことが原因と認定されています」（同前）

今回の火災をめぐっては、住宅1階のピロティに設けられた電動自転車の駐輪場の安全性を不安視する声も上がっている。電動自転車の置き場所について、中国のネット上ではこんな書き込みが共感を集めた。

〈火災が怖いから家の中に置くなと言われ、外に置いたのに、それでも燃えるなら、電動自転車はいったいどこに停めればいいのか〉

相次ぐ火災に、電動自転車の安全性、そして安全な置き場所をめぐる悩みが深まっている。