「理想通りのボール」相手GKも大慌て！話題となった鈴木彩艶の“とんでもないフィード”は狙い通りだった！本人に直接尋ねると…「読みながら蹴った」
今夏にパルマからアストン・ビラに移籍した日本代表GKの鈴木彩艶は、プレミアリーグの舞台で躍動を続けている。
注目されているのが、多彩なキックだ。精度、飛距離ともに一級品で、一気にチャンスを構築するそのフィードはアストン・ビラの明確な武器となっている。
とりわけ話題となったのが、プレミアリーグ第４節のノッティガム・フォレスト戦で魅せた異次元のキックだ。
開始９分、右サイドハーフのジョン・マッギンを目掛けて蹴ったロングキックは、もの凄い飛距離が出ていたものの、途中で失速。マッギンの前方でピタリと落ち、この主将が持ち込んで一気にCKを獲得した。
この時、フォレストのベルギー代表GKマッツ・セルスは、前に出て対応しようとしていたが、急激にボールが落ちたため、慌ててゴール前に戻っている。
バックスピンが掛けたのか、風の影響か。インターネット上でも反響を呼んだフィードについて、25日に行なわれた日本代表の練習後の取材で尋ねると、24歳の守護神はこう解説してくれた。
「彼（マッギン）はけっこう身体の強い選手で、だいぶ向かい風だったので、少し低めの弾道でいつもより強めに蹴って落とそうかなという意識を持っていたので、理想通りのボール。風があったので、そこを読みながら蹴ったボールです」
“とんでもないフィード”は偶然ではなく、やはり計算尽くされたものだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手GKの慌てぶりに注目！ 度肝を抜く鈴木彩艶のフィード
注目されているのが、多彩なキックだ。精度、飛距離ともに一級品で、一気にチャンスを構築するそのフィードはアストン・ビラの明確な武器となっている。
とりわけ話題となったのが、プレミアリーグ第４節のノッティガム・フォレスト戦で魅せた異次元のキックだ。
開始９分、右サイドハーフのジョン・マッギンを目掛けて蹴ったロングキックは、もの凄い飛距離が出ていたものの、途中で失速。マッギンの前方でピタリと落ち、この主将が持ち込んで一気にCKを獲得した。
この時、フォレストのベルギー代表GKマッツ・セルスは、前に出て対応しようとしていたが、急激にボールが落ちたため、慌ててゴール前に戻っている。
「彼（マッギン）はけっこう身体の強い選手で、だいぶ向かい風だったので、少し低めの弾道でいつもより強めに蹴って落とそうかなという意識を持っていたので、理想通りのボール。風があったので、そこを読みながら蹴ったボールです」
“とんでもないフィード”は偶然ではなく、やはり計算尽くされたものだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手GKの慌てぶりに注目！ 度肝を抜く鈴木彩艶のフィード