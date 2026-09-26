オランダ選手が倒れている間にドイツが得点…クロップ新監督は罪悪感なし「完全に正当」 主将キミッヒも「止めるのは主審」
ルール、スポーツマンシップを巡り、議論が巻き起こった。
現地９月24日に開催されたUEFAネーションズリーグのリーグA第１節で、オランダ代表とドイツ代表がアムステルダムで激突。前者はシャビ監督、後者はユルゲン・クロップ監督が率いて初陣となったなか、１－１のドローで終わった。
大きな注目を集めているのは、32分にドイツのフェリックス・ヌメチャが先制点を挙げたシーンだ。ヌメチャがネットを揺らす前に、オランダのブライアン・ブロビーが倒れ込んでおり、彼のチームメイトたちは足を止め、プレーを切るよう訴えていたのである。
土壇場の90＋２分に同点弾を奪ったコディ・ガクポは試合後、ブロビーを気遣わず、攻撃を続けたドイツに苦言。「明確なルールはないが、誰かがピッチに倒れている時はボールを出して、プレーを切るのが普通だと思う。彼らはそうしなかった。それはスポーツマンシップに反しており、試合を少し熱くしてしまった」と語った。
一方で、英メディア『talkSPORT』によれば、クロップ監督は「決して不名誉な行為ではなかった。あのゴールは完全に正当なものだった。罪悪感はない。もしそれが正当でなかったなら、良心の呵責を感じただろう」と発言。その上で、次のような考えを示した。
「（自分がオランダ側の立場なら）選手たちには『プレーを続けなければならない』と伝えていただろう。オランダはそうしなかった。そして我々は、本当に素晴らしい連携プレーでその隙を完全に突いた。素晴らしいクロス、素晴らしい走り込み。フェリックスはいるべき場所にいて、ボールを叩き込んだ。決して不名誉なことではなかったが、感情が高ぶっている時は、その場の勢いで何でも言ってしまうものだ」
また、ドイツの主将ヨズア・キミッヒは「特に選手が頭部の怪我を負った場合、主審は試合を止めるものだ。その選手が重傷かどうかを判断するのは、主審の責任だ。僕は笛の音を聞かなかったし、試合は完全に正当な形で続行された」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】反スポ？正当？大きな注目を集めているドイツの得点シーン
現地９月24日に開催されたUEFAネーションズリーグのリーグA第１節で、オランダ代表とドイツ代表がアムステルダムで激突。前者はシャビ監督、後者はユルゲン・クロップ監督が率いて初陣となったなか、１－１のドローで終わった。
大きな注目を集めているのは、32分にドイツのフェリックス・ヌメチャが先制点を挙げたシーンだ。ヌメチャがネットを揺らす前に、オランダのブライアン・ブロビーが倒れ込んでおり、彼のチームメイトたちは足を止め、プレーを切るよう訴えていたのである。
一方で、英メディア『talkSPORT』によれば、クロップ監督は「決して不名誉な行為ではなかった。あのゴールは完全に正当なものだった。罪悪感はない。もしそれが正当でなかったなら、良心の呵責を感じただろう」と発言。その上で、次のような考えを示した。
「（自分がオランダ側の立場なら）選手たちには『プレーを続けなければならない』と伝えていただろう。オランダはそうしなかった。そして我々は、本当に素晴らしい連携プレーでその隙を完全に突いた。素晴らしいクロス、素晴らしい走り込み。フェリックスはいるべき場所にいて、ボールを叩き込んだ。決して不名誉なことではなかったが、感情が高ぶっている時は、その場の勢いで何でも言ってしまうものだ」
また、ドイツの主将ヨズア・キミッヒは「特に選手が頭部の怪我を負った場合、主審は試合を止めるものだ。その選手が重傷かどうかを判断するのは、主審の責任だ。僕は笛の音を聞かなかったし、試合は完全に正当な形で続行された」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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