吉岡里帆、映画封切りで喜び 観客に「カフェ行きませんか？」 奈緒はエゴサーチを予告
俳優の吉岡里帆、奈緒、吉野竜平監督が26日、都内で行われた映画『シャドウワーク』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】ドレッシーな装いで登場した吉岡里帆と奈緒
昨日、封切りを迎えたばかり。観終えたばかりの観客から温かい拍手が送られ、吉岡は「うれしい。おしゃべりしたいぐらいです。『カフェ行きませんか？』という気持ちです」と笑顔。反響について、吉岡は「私は映画が好きな友達が多いんですけど、初日に観に行ってくれた子も多くて。みんな、感想を長文で送ってきてくれてるのが、すごく印象的でした。自分はこう思ったよとか、あそこでこんなふうに考えさせられたとか、すごく深く観てくれてるっていうのが一番うれしかったです」と明かす。
まだ感想を直接見ていないという奈緒は「今日、この後、皆さんの感想をエゴサーチさせていただきます（笑）。どうぞ皆さんお手柔らかに、でも正直なことを書いていただけたら心からうれしいです」と呼びかけていた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
【写真】ドレッシーな装いで登場した吉岡里帆と奈緒
昨日、封切りを迎えたばかり。観終えたばかりの観客から温かい拍手が送られ、吉岡は「うれしい。おしゃべりしたいぐらいです。『カフェ行きませんか？』という気持ちです」と笑顔。反響について、吉岡は「私は映画が好きな友達が多いんですけど、初日に観に行ってくれた子も多くて。みんな、感想を長文で送ってきてくれてるのが、すごく印象的でした。自分はこう思ったよとか、あそこでこんなふうに考えさせられたとか、すごく深く観てくれてるっていうのが一番うれしかったです」と明かす。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。