M！LKの冠番組『M！LKに言ってみ？』＆『ザッツ M！LK』10月放送決定「頑張ってみんなを楽しませます」
M！LKの冠番組2番組が日本テレビで10月に放送されることが決まった。『M！LKに言ってみ？』が10月5日23時59分、『ザッツ M！LK』が10月27日23時59分から放送される。
【写真】恥じかきバラエティ『ザッツ M！LK』
『M！LKに言ってみ？』は、M！LKが挑む、お悩み解決バラエティー。解決するのは、番組に寄せられた「お悩み」。一見小さくても、本人にとってはずっと気になっている悩み…そんな悩みに、M！LKが汗をかいて本気で向き合い、解決まで挑む。
依頼者の気持ちにしっかり耳を傾け、時には専門家の力を借りたり、現場での調査を行ったりしながら、体当たりで全力サポート。依頼者と一緒に「その人だけの答え」を見つけ出す。
『ザッツ M！LK』は、失敗できない現代社会において、日本国民の代わりにM！LKが本気で“恥”をかく、笑えて、愛せて、ちょっと勇気がわく新スタジオバラエティー。「失敗するのがこわい」「恥をかきたくない」-そんな思いを抱く人が増えている今の時代に、M！LKの5人が日本国民の代わりに本気で恥をかき、笑いと勇気を届ける。
アイドルとして華やかに活躍する一方、バラエティーで見せる一生懸命でひたむきな姿でも人々の心をつかむM！LK。番組では、彼らの人間性、センス、常識、マナー、金銭感覚などが試されるシチュエーションがスタジオに用意され、メンバーの素顔が丸裸にされる。
M！LKの佐野勇斗は「日本テレビで初めての冠番組ということで、驚きも大きいですし、うれしさも大きいです。この特番をしっかりと多くの方に見ていただいて、レギュラー化できるように頑張っていきたいなと野心をいだいております！」、吉田仁人は「実際「頑張るぞ！」と思ってスタジオに入っていろいろやらせてもらったんですけど、いつも通りの楽しい、M！LKの5人らしい感じでできたので、すごく楽しかったです！」と語った。
『M！LKに言ってみ？』は10月5日23時59分、『ザッツ M！LK』は10月27日23時59分、日本テレビにて放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記
※M！LKのインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
Q.10月5日・10月27日に冠番組の放送が決定しました。今のお気持ちをお教えください。
佐野：日本テレビで初めての冠番組ということで、驚きも大きいですし、うれしさも大きいです。この特番をしっかりと多くの方に見ていただいて、レギュラー化できるように頑張っていきたいなと野心をいだいております！
吉田：あんまりそこまで言う人いないのよ！（笑） 会議室でする話だから！
山中：心にしまっておくんだよ！（笑）
佐野：冠番組、レギュラー化したいです！！
吉田：実際「頑張るぞ！」と思ってスタジオに入っていろいろやらせてもらったんですけど、いつも通りの楽しい、M！LKの5人らしい感じでできたので、すごく楽しかったです！
Q.10月5日放送「M！LKに言ってみ？」の見どころをお教えください。
山中：今回、メンバーそれぞれロケに行ったんですけど、いろんな感情がわき上がるおもしろい映像が出来上がっていて、みんなでそれを見て、正直結構笑いましたね。
一同：おもしろかったね！
吉田：結構自分でハードル上げるんだね！（笑）
山中：おもしろかったもん！（笑） 自分のロケは分からないけど、他のメンバーのロケを見ていて、おもしろいと思ったので、ぜひチェックしてほしいなと思います！
佐野：まさかっていうこともあって、「大体こういう展開だろうな」という展開ではありません！（笑）
吉田：そのトラブルはあっちゃいかんかったなー（笑）
塩崎：びっくりしちゃったね！
Q.番組名の「M！LKに言ってみ？」にちなんで、メンバーに言ってみたいこと・相談したいことをお教えください。
一同：なにかある？？
曽野：あ！みんなってさ、ベッドのサイズ何？？
一同：（笑）
吉田：ちなみに何なんですか？
曽野：ダブルなのよ！とにかくデカくしたい気持ちもあって。デカいベッドの人がいたら、どうなのか聞きたいなって！
山中：俺はダブル以上だよ。
曽野：どうどう？寝やすい？
山中：俺はよく転がるからね！
吉田：寝返りっていうんだよ、それを！（笑）
山中：よく転がったりするから、広めがいいなと思って！
吉田：おい、これカメラ前でやることじゃないぞ！（笑）
吉田：でも、僕ら結構本当にラフに、「いやでもさ、どうするかね？来年」みたいな感じでしゃべるんですよ。だから、結構メンバー間で悩みは共有しています。
Q.10月27日(火)放送「ザッツ M！LK」では、「日本国民の代わりにM！LKが本気で“恥”をかく！」ということで、様々企画に挑戦していただきますが、それにちなみ、最近少し恥ずかしかったことやエピソードがあればお教えください。
塩崎：最近番宣で、いろんなバラエティ番組に行かせてもらう機会が増えているんだけど、告知で読むカンペって結構長いじゃない？あれ1回で言えないんだよね…。やっぱり共演者の方々がみんな待っている中、かむと、「あ、すみません！」って、気になっちゃって言えなくなっちゃうの！（笑） かんじゃうのよ！
曽野：それは恥ずかしい！
塩崎：ちょっと恥ずかしいね！
吉田：わかる！他の方をお待たせしているみたいな感じになった瞬間に、何もできなくなるよな！
塩崎：そう！そうなのよ！ みんなは何かありますか？
山中：街中でロケとかしたら、ありがたいことに、子どもの方とかに、「わー！」って言ってもらうことが結構あるよね。
一同：最近ね、ありがたいことに。
山中：それで、ちょっと年上の女性の方に「うわー！」って言ってもらって、（手を振り）返したら、全然違う共演者の方へだった。
一同：それあるね！恥ずかしいね！
山中：こう（手を）下げたよね（笑）
Q.改めて放送に向けての意気込みや、放送を楽しみにされている視聴者の方にメッセージをお願いいたします。
佐野：M！LK、頑張ってみんなを楽しませますので、ぜひみんなも頑張って楽しんでください！
一同：楽しむのに頑張らなくていい！（笑）
佐野：楽しむ気持ちで、見てください！
一同：よろしくお願いします！
【写真】恥じかきバラエティ『ザッツ M！LK』
『M！LKに言ってみ？』は、M！LKが挑む、お悩み解決バラエティー。解決するのは、番組に寄せられた「お悩み」。一見小さくても、本人にとってはずっと気になっている悩み…そんな悩みに、M！LKが汗をかいて本気で向き合い、解決まで挑む。
『ザッツ M！LK』は、失敗できない現代社会において、日本国民の代わりにM！LKが本気で“恥”をかく、笑えて、愛せて、ちょっと勇気がわく新スタジオバラエティー。「失敗するのがこわい」「恥をかきたくない」-そんな思いを抱く人が増えている今の時代に、M！LKの5人が日本国民の代わりに本気で恥をかき、笑いと勇気を届ける。
アイドルとして華やかに活躍する一方、バラエティーで見せる一生懸命でひたむきな姿でも人々の心をつかむM！LK。番組では、彼らの人間性、センス、常識、マナー、金銭感覚などが試されるシチュエーションがスタジオに用意され、メンバーの素顔が丸裸にされる。
M！LKの佐野勇斗は「日本テレビで初めての冠番組ということで、驚きも大きいですし、うれしさも大きいです。この特番をしっかりと多くの方に見ていただいて、レギュラー化できるように頑張っていきたいなと野心をいだいております！」、吉田仁人は「実際「頑張るぞ！」と思ってスタジオに入っていろいろやらせてもらったんですけど、いつも通りの楽しい、M！LKの5人らしい感じでできたので、すごく楽しかったです！」と語った。
『M！LKに言ってみ？』は10月5日23時59分、『ザッツ M！LK』は10月27日23時59分、日本テレビにて放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記
※M！LKのインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
Q.10月5日・10月27日に冠番組の放送が決定しました。今のお気持ちをお教えください。
佐野：日本テレビで初めての冠番組ということで、驚きも大きいですし、うれしさも大きいです。この特番をしっかりと多くの方に見ていただいて、レギュラー化できるように頑張っていきたいなと野心をいだいております！
吉田：あんまりそこまで言う人いないのよ！（笑） 会議室でする話だから！
山中：心にしまっておくんだよ！（笑）
佐野：冠番組、レギュラー化したいです！！
吉田：実際「頑張るぞ！」と思ってスタジオに入っていろいろやらせてもらったんですけど、いつも通りの楽しい、M！LKの5人らしい感じでできたので、すごく楽しかったです！
Q.10月5日放送「M！LKに言ってみ？」の見どころをお教えください。
山中：今回、メンバーそれぞれロケに行ったんですけど、いろんな感情がわき上がるおもしろい映像が出来上がっていて、みんなでそれを見て、正直結構笑いましたね。
一同：おもしろかったね！
吉田：結構自分でハードル上げるんだね！（笑）
山中：おもしろかったもん！（笑） 自分のロケは分からないけど、他のメンバーのロケを見ていて、おもしろいと思ったので、ぜひチェックしてほしいなと思います！
佐野：まさかっていうこともあって、「大体こういう展開だろうな」という展開ではありません！（笑）
吉田：そのトラブルはあっちゃいかんかったなー（笑）
塩崎：びっくりしちゃったね！
Q.番組名の「M！LKに言ってみ？」にちなんで、メンバーに言ってみたいこと・相談したいことをお教えください。
一同：なにかある？？
曽野：あ！みんなってさ、ベッドのサイズ何？？
一同：（笑）
吉田：ちなみに何なんですか？
曽野：ダブルなのよ！とにかくデカくしたい気持ちもあって。デカいベッドの人がいたら、どうなのか聞きたいなって！
山中：俺はダブル以上だよ。
曽野：どうどう？寝やすい？
山中：俺はよく転がるからね！
吉田：寝返りっていうんだよ、それを！（笑）
山中：よく転がったりするから、広めがいいなと思って！
吉田：おい、これカメラ前でやることじゃないぞ！（笑）
吉田：でも、僕ら結構本当にラフに、「いやでもさ、どうするかね？来年」みたいな感じでしゃべるんですよ。だから、結構メンバー間で悩みは共有しています。
Q.10月27日(火)放送「ザッツ M！LK」では、「日本国民の代わりにM！LKが本気で“恥”をかく！」ということで、様々企画に挑戦していただきますが、それにちなみ、最近少し恥ずかしかったことやエピソードがあればお教えください。
塩崎：最近番宣で、いろんなバラエティ番組に行かせてもらう機会が増えているんだけど、告知で読むカンペって結構長いじゃない？あれ1回で言えないんだよね…。やっぱり共演者の方々がみんな待っている中、かむと、「あ、すみません！」って、気になっちゃって言えなくなっちゃうの！（笑） かんじゃうのよ！
曽野：それは恥ずかしい！
塩崎：ちょっと恥ずかしいね！
吉田：わかる！他の方をお待たせしているみたいな感じになった瞬間に、何もできなくなるよな！
塩崎：そう！そうなのよ！ みんなは何かありますか？
山中：街中でロケとかしたら、ありがたいことに、子どもの方とかに、「わー！」って言ってもらうことが結構あるよね。
一同：最近ね、ありがたいことに。
山中：それで、ちょっと年上の女性の方に「うわー！」って言ってもらって、（手を振り）返したら、全然違う共演者の方へだった。
一同：それあるね！恥ずかしいね！
山中：こう（手を）下げたよね（笑）
Q.改めて放送に向けての意気込みや、放送を楽しみにされている視聴者の方にメッセージをお願いいたします。
佐野：M！LK、頑張ってみんなを楽しませますので、ぜひみんなも頑張って楽しんでください！
一同：楽しむのに頑張らなくていい！（笑）
佐野：楽しむ気持ちで、見てください！
一同：よろしくお願いします！