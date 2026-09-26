いかりや長介“和久さん”がAIボイスでナレーション 日産キックス×『踊る』コラボCM、本日放送『交渉人 真下正義』内でOA
現在公開中の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』と、日産コンパクトSUV新型「日産キックス」とのコラボレーション第2弾として、本日9月26日放送のフジテレビ系「土曜プレミアム」『交渉人 真下正義』内にて特別テレビCMをオンエア、同日21時30分に日産自動車公式YouTubeチャンネルにて公開する。映像では、和久さん（いかりや長介さん）のAIボイスがナレーションを務める。
【写真】AI和久さん登場シーン 映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』より
8月に公開し大きな反響を呼んだコラボWEBムービー第1弾「遊び心、封鎖できません。」篇に続く今回の特別テレビCMは、最新作の映画本編とのより深い連動によって実現。
劇場版最新作の劇中では、真下勇気（増田貴久）が、和久平八郎（いかりや長介）のこれまでの教えをもとにAIの和久さんを構築するシーンが描かれており、AI和久さんとしていかりや長介さんが出演している。
今回の特別テレビCMではそんな劇場版最新作とコラボレーションし、和久さんのAIボイスがナレーション役として登場。6月から放映している新型「日産キックス」のテレビCM「遊び心を、KICKSる。」篇の映像に乗せて、和久さんが「青島」と投げかけるナレーションからスタートし、和久さんの名セリフでもある「なんてな」も登場するなど、和久さんらしい人情味あふれるセリフとともに、新型「日産キックス」について紹介する。
ナレーションは、劇場版最新作の本編で使用されたAIボイスをもとにして、フジテレビの映画制作チームと株式会社TITAN INTELLIGENCEが制作。なお、本テレビCM制作にあたっては、関係各所の確認と了承を得て行ったという。
「日産キックス」×映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』コラボレーション第2弾・特別テレビCMは、9月26日放送のフジテレビ系「土曜プレミアム」『交渉人 真下正義』内にてオンエア。日産自動車公式YouTubeチャンネルにて同日21時30分よりプレミア公開。
8月に公開し大きな反響を呼んだコラボWEBムービー第1弾「遊び心、封鎖できません。」篇に続く今回の特別テレビCMは、最新作の映画本編とのより深い連動によって実現。
劇場版最新作の劇中では、真下勇気（増田貴久）が、和久平八郎（いかりや長介）のこれまでの教えをもとにAIの和久さんを構築するシーンが描かれており、AI和久さんとしていかりや長介さんが出演している。
今回の特別テレビCMではそんな劇場版最新作とコラボレーションし、和久さんのAIボイスがナレーション役として登場。6月から放映している新型「日産キックス」のテレビCM「遊び心を、KICKSる。」篇の映像に乗せて、和久さんが「青島」と投げかけるナレーションからスタートし、和久さんの名セリフでもある「なんてな」も登場するなど、和久さんらしい人情味あふれるセリフとともに、新型「日産キックス」について紹介する。
ナレーションは、劇場版最新作の本編で使用されたAIボイスをもとにして、フジテレビの映画制作チームと株式会社TITAN INTELLIGENCEが制作。なお、本テレビCM制作にあたっては、関係各所の確認と了承を得て行ったという。
「日産キックス」×映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』コラボレーション第2弾・特別テレビCMは、9月26日放送のフジテレビ系「土曜プレミアム」『交渉人 真下正義』内にてオンエア。日産自動車公式YouTubeチャンネルにて同日21時30分よりプレミア公開。