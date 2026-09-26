171cm“人気ABEMAアナウンサー”美脚あらわ衝撃スタイル！ ロングブーツコーデに反響
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが25日にInstagramを更新。ショートパンツにロングブーツを合わせたコーデを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 過去の水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
そんな彼女が「最近、収録続きだったから生放送久しぶりな感じ！」「19時からよろしくお願いします」と公開しているのは、白いジャケットにショートパンツ、ロングブーツという出で立ち。コメント欄には「足細すぎ」「白がよくお似合いですね」「あかねさん綺麗コーデ素敵」「あかね めっちゃかわいい」といった反響が寄せられている。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 過去の水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）