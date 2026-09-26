“奇跡の40代”皆藤愛子が激変！ いつもと違うヘアメイクにファン注目「雰囲気が違って良い！」
フリーアナウンサーの皆藤愛子が25日にInstagramを更新し、雑誌撮影でいつもとは違うメイクを施してもらったことを報告し、ファンから「いつもと雰囲気が違いますが、さすが愛子ちゃん 素敵です」「愛ちゃん美しすぎます」「めっちゃ可愛い」などと注目を集めている。
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子ヘアメイクで印象激変！ デコルテあらわ大胆ショット ほかかわいすぎるフォトギャラリー
この日、皆藤は「美STさんの撮影のときの」「いつもと違うヘアメイクをしていただきました」とつづり、フォトセッション中の模様を公開。普段はロングヘアを下ろしているスタイリングが多い皆藤だが、写真では後ろでまとめており、また、オフショルダーの衣装からはデコルテを大胆にあらわ。
コメント欄には「だいぶ雰囲気違いますね」「これまた雰囲気が違って良い！すごいなぁ」「いつもと雰囲気が違いますが、さすが愛子ちゃん 素敵です」「愛ちゃん美しすぎます」「めっちゃ可愛い」「超絶綺麗っす」といった声が殺到している。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子ヘアメイクで印象激変！ デコルテあらわ大胆ショット ほかかわいすぎるフォトギャラリー
この日、皆藤は「美STさんの撮影のときの」「いつもと違うヘアメイクをしていただきました」とつづり、フォトセッション中の模様を公開。普段はロングヘアを下ろしているスタイリングが多い皆藤だが、写真では後ろでまとめており、また、オフショルダーの衣装からはデコルテを大胆にあらわ。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）