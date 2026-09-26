Netflix週間視聴ランキング（映画）：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が1位【9/14/26 - 9/20/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（9月14日～9月20日）を発表。日本における映画部門では、9月13日から配信されている山﨑賢人主演の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が1位となった。
【画像】2位以下の作品キービジュアル【9/14/26 - 9/20/26】
野田サトルの同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）を実写化したサバイバル・バトルアクションの映画第2作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る争奪戦を描く。
Netflixでは、2024年公開の映画第1作『ゴールデンカムイ』、2025年にWOWOWで放送された『ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』（全9話）、そして今年公開の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』と実写シリーズ3タイトルを配信中。アニメシリーズも配信されている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（9月14日～9月20日）
1：ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（TOP10入り週数：2）
2：殺し屋1（1）
3：ヘラクレス（2）
4：ストロベリームーン 余命半年の恋（3）
5：野生の島のロズ（1）
6：FUJIKO（2）
7：検察側の罪人（2）
8：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（3）
9：人狼 JIN-ROH（1）
10：踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望（1）
【画像】2位以下の作品キービジュアル【9/14/26 - 9/20/26】
野田サトルの同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）を実写化したサバイバル・バトルアクションの映画第2作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る争奪戦を描く。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（9月14日～9月20日）
1：ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（TOP10入り週数：2）
2：殺し屋1（1）
3：ヘラクレス（2）
4：ストロベリームーン 余命半年の恋（3）
5：野生の島のロズ（1）
6：FUJIKO（2）
7：検察側の罪人（2）
8：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（3）
9：人狼 JIN-ROH（1）
10：踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望（1）