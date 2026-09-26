世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカ・カリフォルニア州の「不審な男が家に侵入！その時“番犬”は “まさかの行動”に飼い主も…」についてです。

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住宅の防犯カメラが捉えた映像。柵を越え、侵入してきた1人の男がはしごをかけ、2階から家の中に入っていきました。勝手に冷蔵庫のヨーグルトを食べてリラックス。その後、誰もいないと安心したのか、昼寝を始めました。

すると、不審な男の存在に気づき…近づいてきたのはこの家で飼われてるゴールデンレトリバーのナッシュです。

驚いてあとずさりする男に対し、ナッシュはおもちゃをくわえ、楽しそうに尻尾を振り、男に「遊んで！遊んで！」とアピール。

その後、男は駆けつけてきた警察官に気がつき、逃げようとしますが、裏庭で取り押さえられました。

一方、ナッシュは…警察官にもおもちゃで“遊んでアピール”。とにかく遊び相手がほしかった様子です。

飼い主は、「ナッシュは番犬としてはダメダメだ。人に向かってほえると思ったら正反対のことをした」と話していました。