『スター・ウォーズ』80年代レトロデザインのソックスが発売 ─ ギフトボックスも登場

『スター・ウォーズ』とスウェーデン発のレッグウェアブランドHappy Socks（ハッピーソックス）が再びコラボ。1980年代のレトロなアクションフィギュアやヴィンテージパッケージに着想を得た新コレクションが、2026年10月2日（金）より発売される。

Happy Socksでは2026年5月にも、グローグーやマンダロリアン、アソーカ・タノらをデザインしたしていた。今回の新作では趣向を変え、ルーカスフィルムのアーカイブに残るクラシックなシルエットと、Happy Socksらしい鮮やかな色彩や幾何学模様を組み合わせている。

大人向けのクルー丈ソックスは全6種類。チューバッカ、C-3PO＆R2-D2、ストームトルーパー、ヨーダ、ジャバ・ザ・ハット、ダース・ベイダーがそれぞれ主役となり、ヴィンテージ玩具を思わせるレトロポップなデザインに仕上げられた。

チューバッカは特徴的な弾帯まで描かれ、C-3POとR2-D2はスカイブルーのストライプ柄に登場。ストームトルーパーのヘルメットを並べたモノトーン柄や、星空の下でくつろぐジャバを描いたデザインなど、それぞれキャラクターの個性を生かした6種類が揃う。

『スター・ウォーズ』× Happy Socks クルー丈ソックス

ラインナップは「チューイ」「ドロイド フレンズ」「ストームトルーパー」「ヨーダ」「ジャバ」「ダース・ベイダー」の全6種類。各2,200円（税込）。

キッズ向けには「チューイ」「ダース・ベイダー」「ヨーダ」「ジャバ」の全4種類が登場。価格は各1,540円（税込）、サイズは17～19cm、19.5～21.5cmを用意する。大人用と世界観を揃えたデザインで、親子でリンクコーデも楽しめる。

レトロなボックス入りギフトセットも

ギフトボックスも用意され、大人向けは3足セット7,040円（税込）と6足セット13,200円（税込）の2種類。3足セットには「ダース・ベイダー」「ドロイド フレンズ」「ストームトルーパー」が入り、ダース・ベイダーを大胆に配したレトロなボックスに収納される。

6足セットには大人向け全6デザインを収録。チューバッカ、ドロイドたち、ストームトルーパー、ヨーダ、ジャバ、ダース・ベイダーが揃う。

キッズ向けには「チューイ」「ダース・ベイダー」「ヨーダ」の3足セットが4,950円（税込）で登場。こちらは昔のアクションフィギュアを思わせる縦型パッケージとなっている。

『STAR WARS』× Happy Socks最新コレクションは、2026年10月2日（金）11時よりHappy Socks ルミネエスト新宿店で販売。同日12時よりHappy Socks公式オンラインストアおよび公式楽天市場店でも発売される。

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