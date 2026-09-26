キャサリン妃、鮮やかロングドレスで魅了 トム・クルーズがエスコート！ 『DIGGER／ディガー』プレミア来場
トム・クルーズ主演の最新作『DIGGER／ディガー』のロイヤルプレミアがロンドンで開催され、『トップガン マーヴェリック』のロンドンプレミア以来となる、イギリス王室ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃夫妻、トムとの豪華3ショットが実現した。
【写真】キャサリン妃の鮮やかなドレス姿 エリザベス皇太后のネックレスとダイアナ妃のイヤリングを身に着けて登場
JustJaredやPeopleなどの米メディアによると、現地時間9月22日、ロンドンのレスター・スクエア・ガーデンで開催された映画『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアに、ウィリアム皇太子夫妻が来場した。
キャサリン妃は、ジェニー・パッカムによるプラムカラーのロングスリーブドレスに、エリザベス皇太后のアメジストのソートワールネックレスと、ダイアナ妃から受け継いだパールのドロップイヤリングを合わせた装いを披露。タキシード姿のトム・クルーズにエスコートされる様子もキャッチされた。
この日、夫妻はイギリスのテレビ・映画業界で働く人々を支援する慈善団体「The Film and TV Charity」をサポートするために来場。2022年には、英国を代表する“ベスト・オブ・ザ・ベスト”なスペシャルゲストとして、トム主演の『トップガン マーヴェリック』ロンドンプレミアに出席しており、その際も、トムがキャサリン妃の手を取りエスコートする姿が話題となった。
なお、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督による『DIGGER／ディガー』は、地球規模の大惨事を描くエンターテインメント大作。ザンドラ・ヒュラー、ジョン・グッドマン、マイケル・スタールバーグ、ジェシー・プレモンス、ソフィー・ワイルド、リズ・アーメッド、エマ・ダーシーら豪華キャストが共演し、これまでにないトムの“怪演”が見られる作品として注目を集めている。
会場でのインタビューでトムは「ディガーというキャラクターは本当にぶっ飛んでいます。こんなキャラクターは、読んだことすら、ましてや観たことも、ましてや自分が演じてスクリーンに登場させる機会に恵まれたことも、一度もありません」と話し、「『DIGGER／ディガー』は、私がこれまで観た中で最も独創的な作品の一つであり、最も心を動かされた作品の一つです」と、本作の魅力を熱く語った。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日より全国公開。
【写真】キャサリン妃の鮮やかなドレス姿 エリザベス皇太后のネックレスとダイアナ妃のイヤリングを身に着けて登場
JustJaredやPeopleなどの米メディアによると、現地時間9月22日、ロンドンのレスター・スクエア・ガーデンで開催された映画『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアに、ウィリアム皇太子夫妻が来場した。
この日、夫妻はイギリスのテレビ・映画業界で働く人々を支援する慈善団体「The Film and TV Charity」をサポートするために来場。2022年には、英国を代表する“ベスト・オブ・ザ・ベスト”なスペシャルゲストとして、トム主演の『トップガン マーヴェリック』ロンドンプレミアに出席しており、その際も、トムがキャサリン妃の手を取りエスコートする姿が話題となった。
なお、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督による『DIGGER／ディガー』は、地球規模の大惨事を描くエンターテインメント大作。ザンドラ・ヒュラー、ジョン・グッドマン、マイケル・スタールバーグ、ジェシー・プレモンス、ソフィー・ワイルド、リズ・アーメッド、エマ・ダーシーら豪華キャストが共演し、これまでにないトムの“怪演”が見られる作品として注目を集めている。
会場でのインタビューでトムは「ディガーというキャラクターは本当にぶっ飛んでいます。こんなキャラクターは、読んだことすら、ましてや観たことも、ましてや自分が演じてスクリーンに登場させる機会に恵まれたことも、一度もありません」と話し、「『DIGGER／ディガー』は、私がこれまで観た中で最も独創的な作品の一つであり、最も心を動かされた作品の一つです」と、本作の魅力を熱く語った。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日より全国公開。