綾瀬はるか主演『ファーストボイス』本気の眼差しと笑顔捉えたメイキングカット一挙解禁
綾瀬はるか主演の映画『ファーストボイス』より、キャストたちの確かな絆と本気の眼差しを収めたメイキングカットが一挙解禁された。
【写真】綾瀬はるか、ファーストサマーウイカらの真剣な表情＆笑顔！ 『ファーストボイス』メイキングカット
ディスコでミラーボールがきらめき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと、多くの人が思い込んでいた時代。日本で初めて「ハラスメント」が“事件”となった。この裁判を一つの契機に国は法律を改正し、社会の“常識”やルールも大きく変わっていく。本作は、その時代を背景に、新たな未来を切り開くために声を上げ続けた型破りな弁護士たちの実話に着想を得たフィクションを映画化した。
このたび、キャストたちの撮影現場での姿を収めたメイキングカットが解禁された。法廷シーンで前田哲監督と真剣な表情で向き合う綾瀬や、集中してモニターを見つめるファーストサマーウイカ、重要な証言シーンに臨む鈴鹿央士ら、それぞれが作品に真摯に向き合う姿が捉えられている。また、カメラが止まれば笑顔を見せるキャストたちの姿からは、強い絆も垣間見える。
1989年に日本で初めて提訴された「福岡セクシュアル・ハラスメント裁判」に着想を得た本作。ある女性が、性別を理由に理不尽な嫌がらせを受け、職場での居場所を失い、退職を余儀なくされたとして会社と上司を訴えた同訴訟は、“ハラスメント”という言葉が世に浸透するきっかけとなり、その後の社会を大きく変えていった。
今もなお、ハラスメントは社会のいたるところに潜んでいる。だからこそ、この出来事を過去のものとせず、現在に地続きの物語として描きたい--。それが本作の企画の出発点となった。
30年以上前、職場での居場所を奪われ、傷つきながらも声を上げた女性がいた。そして、その声を受け止め、3人の子どもを育てながら手弁当で裁判に挑んだ女性弁護士がいた。当時、多くの人が「勝ち目はない」と考えた状況で踏み出された、その一歩。それは、“ハラスメント”という言葉すら定着していなかった時代の“常識”を揺るがし、社会の見方を少しずつ変えていった。
製作陣は、そんな先駆者たちの勇気と闘いを未来へつなぐとともに、今も理不尽な状況に苦しんでいる人たちに「あなただけが悪いわけではない」というメッセージを届ける映画を目指した。そして、この題材を問題意識の高い人だけに届く社会派映画にとどめるのではなく、より多くの人に届けるため、痛快なエンターテインメントとして楽しめる作品を志向した。メガホンを託されたのは、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『九十歳。何がめでたい』など、さまざまな社会問題を、観客を引き込むエンターテインメントとして描いてきた前田監督だ。
そんな作品への思いを受け取り、キャスト陣もそれぞれの役と真摯に向き合った。法廷シーンの撮影の合間に前田監督と綾瀬が真剣な表情で話し合う姿や、重要な証言シーンに臨む鈴鹿が監督から指示を受ける様子からは、現場に流れる緊張感がうかがえる。また、鮮やかなワンピース姿で街中の撮影に臨むファーストサマーウイカの集中した表情や、鋭いまなざしで自身の映像をチェックする姿も収められている。
一方、過酷な闘いを描く本作の撮影現場には、温かな空気も流れていた。カットがかかれば綾瀬とウイカが顔を見合わせて笑顔を見せ、綾瀬を中心に弁護団を演じたキャスト陣がそろって笑い合うなど、困難な裁判に一丸となって立ち向かうチームの団結力を思わせる姿が捉えられている。
さらに、綾瀬と松本穂香が並んで頬杖をつく姿や、笑顔の綾瀬をウイカと峯村リエが優しい表情で見つめる場面からは、キャスト同士の親密な雰囲気が伝わってくる。
そして、無事にクランクアップを迎え、大きな花束を抱えて晴れやかな笑顔を見せる綾瀬。時代の“常識”に抗い、声を上げた人々の勇気と闘いを描くために集結したキャスト・スタッフの舞台裏を捉えた今回のメイキングカットからは、作品に向き合う真摯な姿と、チームで作品を作り上げていった撮影現場の様子がうかがえる。
映画『ファーストボイス』は、10月2日より全国公開。
【写真】綾瀬はるか、ファーストサマーウイカらの真剣な表情＆笑顔！ 『ファーストボイス』メイキングカット
ディスコでミラーボールがきらめき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと、多くの人が思い込んでいた時代。日本で初めて「ハラスメント」が“事件”となった。この裁判を一つの契機に国は法律を改正し、社会の“常識”やルールも大きく変わっていく。本作は、その時代を背景に、新たな未来を切り開くために声を上げ続けた型破りな弁護士たちの実話に着想を得たフィクションを映画化した。
1989年に日本で初めて提訴された「福岡セクシュアル・ハラスメント裁判」に着想を得た本作。ある女性が、性別を理由に理不尽な嫌がらせを受け、職場での居場所を失い、退職を余儀なくされたとして会社と上司を訴えた同訴訟は、“ハラスメント”という言葉が世に浸透するきっかけとなり、その後の社会を大きく変えていった。
今もなお、ハラスメントは社会のいたるところに潜んでいる。だからこそ、この出来事を過去のものとせず、現在に地続きの物語として描きたい--。それが本作の企画の出発点となった。
30年以上前、職場での居場所を奪われ、傷つきながらも声を上げた女性がいた。そして、その声を受け止め、3人の子どもを育てながら手弁当で裁判に挑んだ女性弁護士がいた。当時、多くの人が「勝ち目はない」と考えた状況で踏み出された、その一歩。それは、“ハラスメント”という言葉すら定着していなかった時代の“常識”を揺るがし、社会の見方を少しずつ変えていった。
製作陣は、そんな先駆者たちの勇気と闘いを未来へつなぐとともに、今も理不尽な状況に苦しんでいる人たちに「あなただけが悪いわけではない」というメッセージを届ける映画を目指した。そして、この題材を問題意識の高い人だけに届く社会派映画にとどめるのではなく、より多くの人に届けるため、痛快なエンターテインメントとして楽しめる作品を志向した。メガホンを託されたのは、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『九十歳。何がめでたい』など、さまざまな社会問題を、観客を引き込むエンターテインメントとして描いてきた前田監督だ。
そんな作品への思いを受け取り、キャスト陣もそれぞれの役と真摯に向き合った。法廷シーンの撮影の合間に前田監督と綾瀬が真剣な表情で話し合う姿や、重要な証言シーンに臨む鈴鹿が監督から指示を受ける様子からは、現場に流れる緊張感がうかがえる。また、鮮やかなワンピース姿で街中の撮影に臨むファーストサマーウイカの集中した表情や、鋭いまなざしで自身の映像をチェックする姿も収められている。
一方、過酷な闘いを描く本作の撮影現場には、温かな空気も流れていた。カットがかかれば綾瀬とウイカが顔を見合わせて笑顔を見せ、綾瀬を中心に弁護団を演じたキャスト陣がそろって笑い合うなど、困難な裁判に一丸となって立ち向かうチームの団結力を思わせる姿が捉えられている。
さらに、綾瀬と松本穂香が並んで頬杖をつく姿や、笑顔の綾瀬をウイカと峯村リエが優しい表情で見つめる場面からは、キャスト同士の親密な雰囲気が伝わってくる。
そして、無事にクランクアップを迎え、大きな花束を抱えて晴れやかな笑顔を見せる綾瀬。時代の“常識”に抗い、声を上げた人々の勇気と闘いを描くために集結したキャスト・スタッフの舞台裏を捉えた今回のメイキングカットからは、作品に向き合う真摯な姿と、チームで作品を作り上げていった撮影現場の様子がうかがえる。
映画『ファーストボイス』は、10月2日より全国公開。