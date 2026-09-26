松岡茉優主演『ダウンタイム』超特急カイ＆バッテリィズら物語を彩る豪華キャスト一挙解禁
松岡茉優が主演を務め、仲里依紗が共演するNetflixシリーズ『ダウンタイム』より、物語を彩る豪華キャストやカメオ出演陣が一挙発表。青木さやか、CRAZY COCO、きつね、バッテリィズ、カイ（超特急）らの出演が明らかになった。
【写真】豪華キャスト陣が作品の世界に溶け込む！ 『ダウンタイム』場面写真
近年の日本では、「美の多様性」が善、「ルッキズム（外見至上主義）」は悪という価値観が広く語られるようになった。だがその一方で、「美しくなりたい」「自分を変えたい」と、顔や体にメスを入れる美容整形ブームは加速している。本作は、そんな美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すオリジナルドラマだ。
9月17日に配信がスタートした本作は、配信初週の日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で1位を獲得。さらに、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）でも5位にランクインし、大ヒットスタートを切った。劇中では、松岡演じる天才形成外科医・沼田文と、仲演じるカリスマ美容外科医・遠山凜を中心に、美容整形の光と闇、そして“美”に揺さぶられる人間の切実な欲望や葛藤が生々しく描かれ、キャスト陣の迫真の演技とともに大きな反響を呼んでいる。
今回カメオ出演が明らかになったのは、ジャンルを越えて活躍する個性豊かな面々。美容・インフルエンサー界からはMatt、GYUTAE、矢神サラ、スポーツ界からは格闘家の武尊、お笑い界からはきつね、バッテリィズ、そして元AKB48で俳優・タレントとして活躍する兒玉遥が名を連ねる。
本編で鮮烈な印象を残すのは、元日向坂46で俳優としても活躍の幅を広げている影山優佳、声優の小倉唯、お笑い界から参加した青木さやかとCRAZY COCO。それぞれが個性を生かした演技で、物語に強烈なアクセントを加えている。加えて、メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のカイ（小笠原海）の出演も大きな話題を呼んでいる。
あわせて、彼らの登場シーンのヒントとなる新たな場面写真7点も解禁された。SNSでも反響を呼んでいる話題のボトックスパーティーのシーンから、「遠山美容外科クリニック」での日常の一コマまで、豪華キャストたちが作品の世界に見事に溶け込んでいる。
Netflixシリーズ『ダウンタイム』は、Netflixにて世界独占配信中。
【写真】豪華キャスト陣が作品の世界に溶け込む！ 『ダウンタイム』場面写真
近年の日本では、「美の多様性」が善、「ルッキズム（外見至上主義）」は悪という価値観が広く語られるようになった。だがその一方で、「美しくなりたい」「自分を変えたい」と、顔や体にメスを入れる美容整形ブームは加速している。本作は、そんな美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すオリジナルドラマだ。
今回カメオ出演が明らかになったのは、ジャンルを越えて活躍する個性豊かな面々。美容・インフルエンサー界からはMatt、GYUTAE、矢神サラ、スポーツ界からは格闘家の武尊、お笑い界からはきつね、バッテリィズ、そして元AKB48で俳優・タレントとして活躍する兒玉遥が名を連ねる。
本編で鮮烈な印象を残すのは、元日向坂46で俳優としても活躍の幅を広げている影山優佳、声優の小倉唯、お笑い界から参加した青木さやかとCRAZY COCO。それぞれが個性を生かした演技で、物語に強烈なアクセントを加えている。加えて、メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のカイ（小笠原海）の出演も大きな話題を呼んでいる。
あわせて、彼らの登場シーンのヒントとなる新たな場面写真7点も解禁された。SNSでも反響を呼んでいる話題のボトックスパーティーのシーンから、「遠山美容外科クリニック」での日常の一コマまで、豪華キャストたちが作品の世界に見事に溶け込んでいる。
Netflixシリーズ『ダウンタイム』は、Netflixにて世界独占配信中。