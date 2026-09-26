綾瀬はるか『ファーストボイス』緊張と笑顔が交差する撮影現場 メイキング写真公開
俳優の綾瀬はるかが主演する映画『ファーストボイス』（10月2日公開）から、撮影現場のキャストたちの姿を収めたメイキング写真が公開された。法廷シーンで前田哲監督と向き合う綾瀬の真剣な表情。その一方で、カメラが止まるとファーストサマーウイカと顔を見合わせ、笑顔を見せる姿も捉えられている。
【画像】この記事で紹介している『ファーストボイス 』メイキング写真
本作は、1989年に提訴された「福岡セクシュアル・ハラスメント裁判」に着想を得たフィクション。性別を理由に職場で嫌がらせを受け、退職を余儀なくされたとして、会社と上司を訴えた女性と、その声を受け止めた弁護士たちの闘いを描く。綾瀬が主演を務め、ファーストサマーウイカ、松本穂香らが共演。『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『九十歳。何がめでたい』の前田監督がメガホンを取った。
モデルとなった裁判が起こされたのは、“ハラスメント”という言葉すら定着していなかった時代。傷つきながらも声を上げた女性と、3人の子どもを育てながら手弁当で裁判に挑んだ女性弁護士がいた。
製作陣は、この裁判を過去の出来事としてではなく、今も続く問題につながる物語として描こうとした。声を上げた人々の歩みを伝えながら、幅広い観客が楽しめる映画を目指した本作。キャスト陣も、それぞれの役に真摯（しんし）に向き合い、撮影に臨んだ。
公開された写真には、法廷シーンの撮影合間に前田監督と綾瀬が真剣な表情で話し合う姿や、重要な証言シーンに臨む鈴鹿央士が監督から指示を受ける様子からは、現場に流れる緊張感と作品への本気度がうかがえる。
また、鮮やかなワンピースを着て街中の撮影に臨むファーストサマーウイカが集中している様子や、モニターで自身の映像を確認する姿も。
一方、カメラが止まると、綾瀬とウイカが顔を見合わせて笑う場面も。綾瀬を中心に弁護団を演じたキャストたちがそろって笑う姿からは、チーム一丸の団結力が伝わってくる。綾瀬と松本が並んで頬杖をつくカット、綾瀬をウイカと峯村リエが見つめるカットもあり、綾瀬が花束を抱えてクランクアップを迎えた際の写真も公開された。
【画像】この記事で紹介している『ファーストボイス 』メイキング写真
本作は、1989年に提訴された「福岡セクシュアル・ハラスメント裁判」に着想を得たフィクション。性別を理由に職場で嫌がらせを受け、退職を余儀なくされたとして、会社と上司を訴えた女性と、その声を受け止めた弁護士たちの闘いを描く。綾瀬が主演を務め、ファーストサマーウイカ、松本穂香らが共演。『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『九十歳。何がめでたい』の前田監督がメガホンを取った。
製作陣は、この裁判を過去の出来事としてではなく、今も続く問題につながる物語として描こうとした。声を上げた人々の歩みを伝えながら、幅広い観客が楽しめる映画を目指した本作。キャスト陣も、それぞれの役に真摯（しんし）に向き合い、撮影に臨んだ。
公開された写真には、法廷シーンの撮影合間に前田監督と綾瀬が真剣な表情で話し合う姿や、重要な証言シーンに臨む鈴鹿央士が監督から指示を受ける様子からは、現場に流れる緊張感と作品への本気度がうかがえる。
また、鮮やかなワンピースを着て街中の撮影に臨むファーストサマーウイカが集中している様子や、モニターで自身の映像を確認する姿も。
一方、カメラが止まると、綾瀬とウイカが顔を見合わせて笑う場面も。綾瀬を中心に弁護団を演じたキャストたちがそろって笑う姿からは、チーム一丸の団結力が伝わってくる。綾瀬と松本が並んで頬杖をつくカット、綾瀬をウイカと峯村リエが見つめるカットもあり、綾瀬が花束を抱えてクランクアップを迎えた際の写真も公開された。