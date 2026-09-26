アーミル・カーン主演最新作『シターレ！星屑たちのミラクル・チーム』27年春公開 場面写真も解禁
アーミル・カーン主演最新作『Sitaare Zameen Par（原題）』が、邦題『シターレ！星屑たちのミラクル・チーム』として、2027年春に公開されることが決定。あわせて、場面写真が解禁された。
【写真】アーミル・カーン主演作が9年ぶりに日本公開！ 『シターレ！星屑たちのミラクル・チーム』場面写真
本作は、世界的なメガヒットを記録した『きっと、うまくいく』をはじめ、『ダンガル きっと、つよくなる』『PK』など、数々のヒット作を世に送り出してきたインド映画界のスーパースター、アーミル・カーンの主演最新作。アーミル主演作が日本で公開されるのは、実に9年ぶりとなる。なお、タイトルの「シターレ（Sitaare）」は、ヒンディー語で「星々」を意味する。
アーミルが本作で演じるのは、かつては将来を嘱望されながらも、今は挫折を味わう傲慢なバスケットボールコーチ、グルシャン。社会奉仕活動の一環として、障がいのある成人たちによるバスケットボールチーム「シターレ」を指導することになり、彼の人生に予期せぬ転機が訪れる--。
「チーム・シターレ」のメンバーを演じるのは、大規模なオーディションで抜擢された、実際に障がいのある10人の新人俳優たち。生き生きとした自然体の演技が、作品に確かなリアリティをもたらしている。また、選手たちとの交流を通して成長を遂げていく気難しく傲慢なコーチを、アーミルがユーモアと温かみにあふれる演技で体現。俳優としての彼の魅力を凝縮した作品に仕上がっている。
本作は、スペインで2018年の興行収入1位に輝いた大ヒット作『だれもが愛しいチャンピオン』の公式リメイクであり、アーミルが初監督を務めた『地上の星たち』の精神的続編にも位置づけられる、笑いあり、涙ありのヒューマンコメディだ。2024年に日本公開されて話題を呼んだ『花嫁はどこへ？』など、製作者としても注目を集めるアーミルは、本作でも主演とともに製作を務めている。
物語を通して描かれるのは、完璧ではない自分を愛し、互いのありのままを受け入れること。多様性やインクルージョン、ニューロダイバーシティといったテーマをユーモラスなコメディに織り込み、笑いと感動に満ちたハッピー・エンターテインメントとなっている。
映画『シターレ！星屑たちのミラクル・チーム』は、2027年春に全国公開。
【写真】アーミル・カーン主演作が9年ぶりに日本公開！ 『シターレ！星屑たちのミラクル・チーム』場面写真
本作は、世界的なメガヒットを記録した『きっと、うまくいく』をはじめ、『ダンガル きっと、つよくなる』『PK』など、数々のヒット作を世に送り出してきたインド映画界のスーパースター、アーミル・カーンの主演最新作。アーミル主演作が日本で公開されるのは、実に9年ぶりとなる。なお、タイトルの「シターレ（Sitaare）」は、ヒンディー語で「星々」を意味する。
「チーム・シターレ」のメンバーを演じるのは、大規模なオーディションで抜擢された、実際に障がいのある10人の新人俳優たち。生き生きとした自然体の演技が、作品に確かなリアリティをもたらしている。また、選手たちとの交流を通して成長を遂げていく気難しく傲慢なコーチを、アーミルがユーモアと温かみにあふれる演技で体現。俳優としての彼の魅力を凝縮した作品に仕上がっている。
本作は、スペインで2018年の興行収入1位に輝いた大ヒット作『だれもが愛しいチャンピオン』の公式リメイクであり、アーミルが初監督を務めた『地上の星たち』の精神的続編にも位置づけられる、笑いあり、涙ありのヒューマンコメディだ。2024年に日本公開されて話題を呼んだ『花嫁はどこへ？』など、製作者としても注目を集めるアーミルは、本作でも主演とともに製作を務めている。
物語を通して描かれるのは、完璧ではない自分を愛し、互いのありのままを受け入れること。多様性やインクルージョン、ニューロダイバーシティといったテーマをユーモラスなコメディに織り込み、笑いと感動に満ちたハッピー・エンターテインメントとなっている。
映画『シターレ！星屑たちのミラクル・チーム』は、2027年春に全国公開。