石橋静河、作家を志すヒロイン役で激動の時代を駆ける！ 連続テレビ小説『ブラッサム』来週スタート
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」が9月28日～10月2日に放送される。
【写真】国仲涼子が主人公の継母・リョウを演じる『ブラッサム』第1回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
■第1回（9月28日放送）あらすじ
昭和57年、作家の葉野珠（加賀）は青山の書斎で新聞連載「生きて行く私」を執筆する。側には秘書の藤川優子（松たか子）が寄り添う。そして時代は変わり、明治41年の山口県岩国。葉野家の四人兄弟の長女である幼い珠（村上蘭）は、しつけに厳しい父・清治（渡部篤郎）と、継母・リョウ（国仲涼子）と暮らしている。珠は優しい母が大好きだが、血のつながらない自分をどうしてそんなに愛してくれるのか、少し不安に感じていた。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】国仲涼子が主人公の継母・リョウを演じる『ブラッサム』第1回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
昭和57年、作家の葉野珠（加賀）は青山の書斎で新聞連載「生きて行く私」を執筆する。側には秘書の藤川優子（松たか子）が寄り添う。そして時代は変わり、明治41年の山口県岩国。葉野家の四人兄弟の長女である幼い珠（村上蘭）は、しつけに厳しい父・清治（渡部篤郎）と、継母・リョウ（国仲涼子）と暮らしている。珠は優しい母が大好きだが、血のつながらない自分をどうしてそんなに愛してくれるのか、少し不安に感じていた。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。